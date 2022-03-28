Країни G7 відфутболили путіна з його газовою хитрістю

Міністри енергетики країн G7 закликали зацікавлені компанії не виконувати вимогу путіна

Країни "Великої сімки" — Великобританія, Німеччина, Канада, Італія, США, Франція і Японія — не платитимуть за російський газ у рублях, як того вимагав президент Росії Володимир Путін.

Про це заявив після переговорів зі своїми колегами представник віце-канслера Німеччини Роберт Хабек, передає Reuters.

Міністри енергетики "Великої сімки" відкидають вимоги президента володимира путіна про те, щоб "недружні" країни платили за російський газ карбованцями, заявив у понеділок після переговорів зі своїми колегами представник Німеччини Роберт Хабек.

"Всі міністри G7 погодилися з тим, що це одностороннє та явне порушення наявних контрактів", — заявив журналістам Хабек.

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Міністри "ще раз підкреслили, що укладені контракти дійсні і компанії повинні і повинні їх дотримуватись… оплата в рублях неприйнятна, і ми закликаємо зацікавлені компанії не виконувати вимогу путіна", — сказав він.

"Спроба путіна розділити нас очевидна, але, як видно з цієї великої єдності та рішучості, ми не будемо розділені", — додав Хабек.

Зазначимо, що раніше міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю "Економічній правді" заявив, що Київ не погодиться отримувати в рублях оплату за транзит, якщо росія висуне таку вимогу.

"Ми не перейдемо на рублі. Це неможливо. Це складно. Це ж не двосторонні домовленості. Спочатку потрібно, щоб європейці платили рублями. Це все пов'язано. Неможливо тут розраховуватися рублями, а тут платити та отримувати євро та долари", — пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше путін захотів перевести оплату поставок російського газу на експорт у "недружні країни" до російських рублів і доручив ЦБ росії та уряду росії за тиждень визначити порядок операцій з придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу.

Нагадаємо, що найбільші у світі компанії вже відмовляються від нафти та газу з росії. Слідом за Shell про вихід з російського ринку заявила і транснаціональна нафтогазова компанія British Petroleum.