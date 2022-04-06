Простых людей ждут большие проблемы: экономист дал неутешительный прогноз для россиян

Эксперт рассказал, что ждет простых жителей россии после падения экономики в стране

Известный украинский экономист Михаил Кухарь рассказал, как ситуация, которая в последнее время сложилась на валютном рынке российской федерации, может болезненно ударить по кошелькам обычных жителей страны.

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Как на своей странице в соцсети написал специалист, по прогнозам ведущих инвестиционных банков мира, экспорт энергоносителей в 2022 году может принести россии на треть больше, чем в прошлом году: $321 млрд против прошлогодних $244 млрд. Однако, что касается импорта, то Кухар убежден, что он на территории россии в 2022 году ощутимо "просядет", возможно даже до 50% по сравнению с прошлогодним.

Кроме того, из-за войны прогнозируется значительный профицит платежного баланса россии — $200-240 млрд. Стоит отметить, что за довоенные январь и февральский профицит платежного баланса уже составил $39 млрд (за весь 2021 год – $122 млрд).

Потери валового внутреннего продукта россии согласно прогнозам банков "IMF" и "Deutsche Bank" в 2022 году от 10 до 14% выглядят крайне оптимистично, уверяет экономист. По его словам, если выходить из рыночного курса в 200 RUB/USD, о чем ранее заявил американский президент Джо Байден и о чем свидетельствует падение в 10 раз объемов межбанковского рынка валюты в москве, то ВВП россии в 2022 году в долларовом эквиваленте при выравнивании курса к среднегодовому значению в 150 RUB/USD упадет более чем на 50%.

Экономист отмечает, что такие изменения сразу повлекут за собой снижение уровня среднего дохода граждан в стране на 69%, то есть примерно до 350-375 долларов в месяц.

"И это без сценария "дефолта россии" или каскадного банкротства банковской системы, что чревато потерей сбережений большинства населения", — добавил Кухар.

Ранее "Телеграф" собрал мнение ведущих экспертов, детально разобравших несколько вопросов, касающихся дальнейшей судьбы российской экономики после внедрения жестких санкционных пакетов Запада.