Какие санкции могут остановить россию: знаменитый экономист дал четкий ответ

Введение эмбарго на российские энергоносители поможет закончить войну.

Когда россия не сможет поставлять нефть и газ в Западную Европу, она столкнется с серьезными проблемами финансирования, которое необходимо для ведения войны в Украине.

Такое мнение высказал экономист и один из авторов доклада "План реконструкции Украины" Юрий Городниченко в интервью "Медузе".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По мнению Городниченко, если россия не сможет получать доходы от экспорта нефти и газа, оно окажется в очень трудном положении. Будет сложно продолжать вести войну на протяжении длительного периода времени, если не будет ресурсов, чтобы ее финансировать.

"Так что я думаю, что, если в отношении российского энергетического сектора будут введены санкции, это будет важным фактором, который может способствовать окончанию этой войны", — отметил экономист.

На вопрос возможен ли полный запрет на поставки российских нефти и газа в Европу Городниченко ответил: "Я думаю, что с вероятностью в 90% это возможно, если мы увидим новую Бучу, новые зверства или применение химического оружия, или еще что-то ужасное, так что будет невозможно обосновать, почему вы хотите покупать энергоресурсы из россии".

Стоит отметить, что некоторые европейские чиновники продолжают настаивать на том, что жесткие санкции не дадут желаемого эффекта.

Так, бывший главный экономист Всемирного банка Пенни Голдберг считает, что санкции могут быть контрпродуктивны и они могут спровоцировать еще больше агрессии со стороны государства, в отношении которого они вводятся. По мнению Голдберга, войну должны остановить не санкции, а дипломатия.

Городниченко объясняет такую позицию выгодой европейских государств и вспоминает, что ранее дипломатия не смогла остановить войну.

"Дипломатические решения обсуждались снова и снова уже после того, как война началась, но это не сработало…Так что решение лежит в плоскости торговых санкций, энергетического эмбарго и так далее", — добавил экономист.

Справка. Юрий Городниченко — уроженец Украины, выпускник Киево-Могилянской академии. Сейчас авторитетный экономист, профессор Калифорнийского университета в Беркли. Один из десяти самых цитируемых ученых-экономистов мира за последние десять лет. Руководитель доклада "План реконструкции Украины".

Напомним, ранее украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал о сценариях будущего Украины.