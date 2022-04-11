Украинский предприниматель и общественный деятель Валерий Пекар рассказал о возможном будущем Украины и россии

Люди в социальных сетях реагируют на ключевые слова. Вот вам одно такое слово:

Арестович.

Нет, это пост не об Арестовиче. Расслабьтесь.

В первой части поста я объясню, почему Арестович прав.

(Спойлер: есть еще вторая часть поста.)

Арестович прав, что война с РФ будет продолжаться до 2035 года. Посмотрите сами. Мы верим, что Вооруженные силы Украины разобьют врага и освободят украинскую территорию. В худшем случае за врагом останется какой-то кусок земли (какой именно, не является темой моего сообщения). В лучшем случае последний российский солдат покинет последний кв. метр нашей территории.

И что будет дальше? Дальше последуют мирные переговоры (настоящие, а не такие, как сейчас). И будет мир. И мы вернемся строить, любить, пить кофе и делать тысячи других мирных дел, не забывая укреплять Вооруженные силы. А что будет делать РФ? А она будет готовиться к новой войне. Ресентимент и желание мести будут тщательно раздуваться пропагандой гораздо больше, чем до сих пор. Какие-то санкции останутся, какие-то будут сняты, и РФ будет искать лазейки восстановить военную мощь. Так или иначе, в Кремле (а точнее, в бункере) останется путин или его преемник (такой же), и никуда не денутся гигантские арсеналы оружия массового поражения.

Война вернется, и так будет до тех пор, пока мировому сообществу это не надоест, и тогда реализуется план "7Д", о котором я уже писал: демилитаризация, денуклеаризация, децентрализация, демократизация, декоммунизация, десталинизация, депутинизация. Сделать это без оккупации страны можно только тогда, когда есть новые лидеры внутри, а сейчас их нет.

Тогда РФ уже не будет представлять угрозы, и война закончится.

Живущий на фронтире, на границе Дикого поля, тот должен держать ружье наготове. Всегда.

Теперь вторая часть поста. В ней я объясню, почему Арестович не прав.

Потому что война закончится гораздо раньше. Потому что мы построим такую мощную экономику (избавившись от бюрократии, олигархии, монополий, государственных предприятий, привилегий, коррумпированных судов, чрезмерного бремени перераспределения ВВП через бюджет и других признаков экономической несвободы), это позволит нам создать армию, на которую никто не рискнет нападать.

А РФ между тем развалится, не без нашей помощи (нет, вы не подумайте чего-нибудь такого — помощь будет только добрым словом). И с новыми государствами у нас будет договор про мир, дружбу и жевачку. Ибо мы им будем нужны.

Так война и кончится. Значительно раньше 2035 года.

Как вы уже поняли, это два сценария. Выбирать нам.

Главное не забыть, потому что иначе наше будущее за нас выберет кто-нибудь другой.