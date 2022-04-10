"россия ищет формы империи": Арестович спрогнозировал новые войны с Украиной

Российские власти могут еще раз попытаться захватить Харьков или Мариуполь через 10-13 лет.

В Офисе президента считают, что в ближайшее десятилетие россия может пойти еще на несколько новых столкновений с Украиной. Ведь Кремль "ищет новую форму империи".

Такое мнение озвучил советник главы офиса президента Алексей Арестович в интервью YouTube-каналу "Центр"

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По его прогнозу, повторить наступательную операцию российские власти могут в течение ближайших 10-13 лет, но они будут значительно меньше по масштабам.

"Она найдет (россия — ред.) или с путиным, или с Навальным до 35 года. 32-35 года — у нас будет минимум еще два-три раунда с россией. Не такие масштабные, хотя один тоже будет большой. И два маленьких. — пограничные инциденты, попытка захватить Харьков, отдельно — Мариуполь. С вероятностью 95% будет", — говорит Арестович.

Не исключает советник главы Офиса президента и возможность смен во власти россии, однако это не означает, что идейно-политические столкновения с Украиной прекратятся.

"Конечно, всякое может случиться, может прийти какой-нибудь либерал… Там путин лег, олигархи выбрали либерала. Тогда будет конкуренция информационная, экономическая, спецслужб. И военная тоже, но без прямой войны. Все равно это страшная драка цивилизационная", — резюмировал Алексей Арестович.

Напомним, что, по мнению Алексея Арестовича, активная фаза войны постепенно завершается, она становится позиционной, ведь сил для мощных наступлений у россиян уже нет.

Подробнее узнать мнения советника главы ОП относительно дальнейшего развития войны Украины с россией можно в материале "Телеграфа": "На Донбассе будет две недели тяжелых боев, но, думаю, мир подпишут на наших условиях, — Арестович".