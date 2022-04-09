Укр

"Мы сможем их мочить": Арестович озвучил прогноз о дальнейшей войне против россии

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Алексей Арестович Новость обновлена 09 апреля 2022, 10:41
Алексей Арестович

Украина сможет начать процесс восстановления экономики

Советник главы офиса президента Алексей Арестович убежден, что активная фаза войны постепенно завершается, она становится позиционной, ведь сил для мощных наступлений у россиян уже нет.

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Об этом он рассказал во время разговора с корреспондентом "Телеграфа", отвечая на вопросы о дальнейшем развитии боевых действий в Украине и о возможном окончании войны до 9 мая.

"Сейчас эта фаза заканчивается. Например, они взяли половину ООС, мы взяли половину. Дальше у них нет сил наступать. Война становится позиционной. Они стоят на месте, бьют за нами и мы бьем по ним", — сообщил он.

По мнению Арестовича, проблема российской армии сейчас в том, что для того, чтобы проводить мощные наступления на украинские города, она должна обеспечиваться чужой территорией, особенно это касается южной части страны, где это не налажено.

Советник главы ОП уверяет, что украинские защитники будут бить кафиров на своей территории, как бы ситуация ни развивалась, однако гораздо проще это будет по стационарным целям, чем по колоннам, систематически находящимся в движении. В этот момент российское военное командование вынуждено будет сделать трудный выбор: стоять на городе и получать жесткую порку от украинской авиации, ракетных войск, партизан или провести еще одну волну мобилизации, чтобы отправить на войну в Украине дополнительные силы в виде срочников, а также резервистов. Силы их, заверил Арестович, будут, мягко говоря, уступать даже тем, которым защитники Родины уже смогли успешно противостоять. Не стоит забывать о том, что Украина постоянно получает тяжелую помощь от Запада.

"После Бучи и Гостомеля пойдет и тяжелая помощь. Это та самая тяжелая техника, о которой мы так долго говорили. И в позиционной борьбе у нас будет преимущество. Я не вижу, как война может продолжаться", — подчеркнул он.

Кроме того, чиновник добавил, что если российские войска "откатятся" где-нибудь в зону ООС, или на юг, то такая война может длиться еще несколько лет, потому что в таком случае захватчики могут позволить себе удерживать захваченные территории.

"Но это не удары по городам, и страна может восстанавливать экономику. Просто линия фронта теперь будет больше. Но и Минского процесса не будет, и мы сможем их "мочить"", — заявил Алексей Арестович.

Детальнее узнать мнения советника главы ОП относительно дальнейшего развития войны Украины с россией можно в материале "Телеграфа": "На Донбассе будет две недели тяжелых боев, но, думаю, мир подпишут на наших условиях, — Арестович".

Также напомним, что советник председателя ОП Алексей Арестович рассказал, как Мариуполь помогает Украине и в чем проблема деблокирования города от российских захватчиков.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Алексей Арестович
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