Укр

"Курорты Магадана ждут": россиянам массово аннулируют брони на отдых за границей

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Скоро россиянам будут не рады на большинстве привычных для них курортов Новость обновлена 26 апреля 2022, 14:13
Скоро россиянам будут не рады на большинстве привычных для них курортов

Такое решение связывают с санкционными ограничениями

Туристическая компания TUI приняла решение отменить все имеющиеся брони на отдых в Турции, которые были сделаны российскими туроператорами. Причиной этого называют принятые западные санкции, хотя в сети думают, что, вероятно, сотрудничество с россиянами бизнесменов также не сильно впечатляет после начала войны в Украине.

Об этом сообщает турецкий портал turizmgazetesi, передает "Телеграф".

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Информация основывается на письме, которое было получено отелями от компании Tantur, которая представляет TUI в Турции. В нем содержится просьба отменить все бронирование, поступившие от тех компаний, которые принадлежат россиянам. Сюда попали не только российские бизнесмены, но и некоторые из стран Балтии. В списке таких компаний — TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

Украинский сегмент соцсетей уже весьма ярко отреагировал на подобное решение.

Напомним, ранее российскую часть компании TUI в Турции было закрыто, а все сотрудники — уволены. Это также произошло после начала российской агрессии в Украине.

Отметим, что TUI Group — является британско-немецко-российской компанией, специализирующейся на путешествиях и туризме. Её штаб-квартира расположена в Германии.

Тем временем санкции бьют россиян абсолютно со всех сторон. К примеру, "Телеграф" уже писал о том, что некоторым российским спортивным командам попросту не хватает инвентаря или снаряжения — они привозились из-за границы, что невозможно сейчас из-за санкций.

Также мы рассказывали, что из Евросоюза решили выставить все российские и белорусские фуры, занимающиеся перевозками важных товаров.

Теги:
#Украина #Турция #Россия #Санкции #Отдых #Война #Туроператор #TUI
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