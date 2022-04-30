Укр

Эмбарго на российскую нефть введут, но не сразу: в ЕС приоткрыли детали нового пакета санкций

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Нефть Новость обновлена 30 апреля 2022, 18:19
Нефть

ЕС готовится представить новый пакет санкций на следующей неделе

ЕС намерен начать вводить постепенные ограничения на импорт российской нефти и полностью отказаться от нее до конца года.

Как сообщили источники Bloomberg, это будет предложено в шестом пакете санкций против россии, который будет введен из-за ее вторжения в Украину.

Ожидается, что новый санкционный пакет будет анонсирован уже на следующей неделе.

Отмечается, что в документе предлагается вводить нефтяное эмбарго путем постепенного уменьшения экспорта до конца 2022 года, когда запрет полноценно вступит в силу. Сначала под запрет может попасть российская танкерная нефть, а позже трубопроводная. Другие варианты уменьшения прибыли россии от нефти заключаются во введении ограничений цен, тарифов и особых расчетных механизмов.

Помимо запрета на российскую нефть в шестом санкционном пакете также будет предложено отключение от межбанковой системы SWIFT российского "Сбербанка", ограничение на покупку недвижимости и консалтинговые услуги, а также больше персональных санкций против лиц, которые могли быть причастны к совершению военных преступлений или финансированию российской военной машины.

Вместе с тем сообщается, что некоторые из стран ЕС предложили усилить ограничения на морскую торговлю.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что после того, как зверства россиян в Буче и других городах Украины увидели в мире, у стран Запада более не осталось табу на введение санкций против россии.

Теги:
#Украина #Россия #Санкции #Евросоюз
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