ЕС готовится к введению нефтяного эмбарго против россии: в СМИ назвали сроки

Нефтяное эмбарго может быть введено в рамках шестого пакета санкций

Европейский Союз готовится ужесточить санкции против россии и может уже на следующей неделе принять решение о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на европейских политиков, знакомых с ситуацией.

Источники издания отметили, что в ЕС существуют разногласия о том, стоит ли вводить запрет на импорт российских энергоносителей, поэтому не исключено, что обсуждения продляться и на этих выходных. После их завершения Еврокомиссия обнародует предложения постоянным представителям ЕС.

Также отмечается, что нефтяное эмбарго может стать самым масштабным запретом в шестом пакете санкций, однако кроме него также готовятся и другие ограничения. К таковым относятся, например, санкции против крупнейшего российского банка "Сбербанк", а также против ряда чиновников из россии.

Европа получает от россии примерно четверть всей своей нефти. Вместе с тем экспорт нефти составляет примерно половину всего совокупного экспорта россии.

Как сообщалось ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что после того, как зверства россиян в Буче и других городах Украины увидели в мире, у стран Запада более не осталось табу на введение санкций против россии.