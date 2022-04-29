Германия готова отказаться от российской нефти, но есть условие - WSJ

Берлин может поддержать нефтяное эмбарго, но есть условия.

Германия готова поддержать инициативу Евросоюза о введении эмбарго на импорт нефти из россии.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.

Издание отмечает, что Берлин был одним из главных противников введения санкций в отношении российских нефти и газа. Но 27 апреля представители Германии в институтах ЕС согласились на полное эмбарго на российскую нефть — при условии, что Берлин получит достаточно времени для обеспечения альтернативных поставок.

Также известно, что ФРГ изменила свое мнение после заключения соглашения с Польшей, которое позволит ей получать нефть от глобальных экспортеров через порт Гданьска.

Такие изменения политики Германии увеличивают вероятность того, что страны ЕС договорятся о поэтапном эмбарго на российскую нефть — решение возможно уже на следующей неделе.

Впрочем, все еще обсуждается, как быстро ЕС прекратит импорт нефти из рф и будет ли вводить ограничение цен или менять тарифы.

По словам дипломатов, некоторые государства-члены, по-прежнему осторожно относятся к экономическим последствиям нефтяного эмбарго.

Так, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Венгрия наотрез отказывается от каких-либо энергетических санкций против страны-агрессора.

Что эмбарго начало действовать, его должны одобрить все 27 правительств.

Напомним, в ЕС начали работать над шестым санкционным пакетом против россии. Новый пакет может включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT.