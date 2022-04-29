Німеччина готова відмовитись від російської нафти, але є умова — WSJ

Берлін може підтримати нафтове ембарго, але є умови.

Німеччина готова підтримати ініціативу Євросоюзу щодо запровадження ембарго на імпорт нафти з росії.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal із посиланням на урядовців.

Видання зазначає, що Берлін був одним із головних противників запровадження санкцій щодо російських нафти та газу. Але 27 квітня представники Німеччини в інститутах ЄС погодилися на повне ембарго на російську нафту, за умови, що Берлін отримає достатньо часу для забезпечення альтернативних поставок.

Також відомо, що ФРН змінила свою думку після укладання угоди з Польщею, яка дозволить їй отримувати нафту від глобальних експортерів через порт Гданська.

Такі зміни політики Німеччини збільшують ймовірність того, що країни ЄС домовляться про поетапне ембарго на російську нафту — рішення можливе вже наступного тижня.

Втім, все ще обговорюється, як швидко ЄС припинить імпорт нафти з росії і чи вводитиме обмеження цін або змінюватиме тарифи.

За словами дипломатів, деякі держави-члени, як і раніше, обережно ставляться до економічних наслідків нафтового ембарго.

Так, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив, що Угорщина відмовляється від будь-яких енергетичних санкцій проти країни-агресора.

Щоб ембарго почало діяти, його мають схвалити усі 27 урядів.

Нагадаємо, в ЄС почали працювати над шостим санкційним пакетом проти росії. Новий пакет може містити "певну заборону" на імпорт російської нафти, а також відключення нових російських банків від SWIFT.