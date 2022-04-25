В ЕС назвали главного блокатора эмбарго российской нефти и газа – и это не Германия

В шестой пакет санкции против россии эмбарго на нефть и газ включить не смогут

Европейский Союз не дошел до единого решения о введении полного эмбарго на поставку российских нефти и газа. Все дело в том, что Венгрия наотрез отказывается от каких-либо энергетических санкций против страны-агрессора.

Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью изданию Die Welt.

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По его словам, в шестой пакет санкций против россии полное эмбарго на поставку нефти и газа не включат именно потому, что страны-участницы ЕС не смогли прийти к общему решению.

Боррель отметил, что Еврокомиссия не видит поддержки этого решения. Кроме того, не поддерживаются даже альтернативные ограничения, в частности повышенный для россиян тариф на поставку.

"Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Это значит, что у нас пока нет единогласия в ЕС, чтобы принять решение об эмбарго или тарифе на этот момент. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", — отметил он.

По словам верховного представителя ЕС, больше всего огорчает позиция Венгрии, которая наотрез отказалась от каких-либо энергетических санкций против россии.

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Напомним, что Германия также имеет неоднозначную позицию по внедрению газового эмбарго для россии. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил мнение, что это приведет к завершению войны в Украине.

Также сообщалось, что Европа во введении нефтяного эмбарго ожидала завершения выборов во Франции, чтобы это решение не навредило действующему президенту Эммануэлю Макрону, который также принимал участие в выборах.

Ранее "Телеграф" писал, с какими проблемами столкнется страна-агрессор, если не сможет поставлять нефть и газ в Западную Европу.