А разве это остановит войну? Шольц заговорил о рабочих местах в Германии, отвечая на вопрос о газовом эмбарго для россии

В правительстве ФРГ убеждены, что отказ от закупок газа из россии приведет к экономическому кризису в Европе

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц считает, что введение газового эмбарго против россии не приведет к завершению войны в Украине.

Об этом он рассказал в интервью Spiegel.

"Если бы путин прислушался к экономическим соображениям, он никогда бы не начал эту безумную войну", — сказал Шольц отвечая на вопрос о том, не считает ли он закупки газа у россии прямым финансированием ее военной машины.

Шольц выразил убеждение, что газовое эмбарго не сможет завершить войну, кроме того он отметил, что то что Германия продолжает покупать газ у россии не говорит о желании заработать побольше денег.

По его словам, он хочет избежать "ужасного экономического кризиса", который лишит миллионы людей рабочих мест и приведет к неотвратимой остановке производства.

Шольц добавил, что подобные последствия для Германии и всей Европы серьезно повлияют на возможность финансировать восстановление Украины после войны.

"Действительно ли кто-то думает о глобальных последствиях?", — сказал он.

Как сообщалось ранее, немецкое издание "Bild" сообщило о том, что по приказу Шольца Германия вдвое сократила список вооружения для Украины.

Это привело к скандалу в стране, а оппозиция начала собирать подписи за оглашение недоверия канцлеру.