Укр

ЕС готовит нефтяное эмбарго для россии, но ждет одной даты

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
Читати українською
Автор
390
Самые "убийственные" для российской экономики санкции еще впереди Новость обновлена 15 апреля 2022, 10:38
Самые "убийственные" для российской экономики санкции еще впереди

Сейчас Европа договаривается о смягчении последствий принятых ограничений для себя

В Европе вслед за принятым запретом на импорт и покупку угля россией рассматривают также вопрос о нефтяном эмбарго. Вероятней всего решение может быть принято после 24 апреля, когда во Франции закончатся выборы президента.

Такую информацию сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники в парламентах европейских страны.

Оперативно и достоверно о войне в Украине — подписывайтесь на наш Telegram

Прежде всего в ЕС хотят ориентироваться на Францию, чтобы введенное эмбарго, которое, несомненно, повлияет на стоимость бензина на заправках, не уменьшило поддержку Эмманюэля Макрона. Если такое случится, это позволит его конкурентке, пророссийской "подруге" владимира путина Марин Ле Пен переманить себе часть голосов избирателей.

Также отмечается, что нынешнее принятие решений также замедляет как католическая, так православная Пасха, которые отмечаются 16 и 24 апреля соответственно. Эти даты являются праздничными для большинства стран Европы, что существенно влияет на проведение любых переговоров. Вероятно, эмбарго россии будет согласовано в начале или в конце мая — в зависимости о того, решат ли переносить саммит лидеров ЕС по вопросам Украины.

Следует добавить, что на продвижение вопросам эмбарго в целом повлияли открывшиеся ужасы армии рф в Буче и других городах вблизи Киева. Многие европейские политики призывают коллег не допустить повторения подобных кошмаров в других регионах Украины, проголосовав за ужесточение санкций.

В первую очередь страны сейчас просчитывают, как лучше принять подобные санкции, чтобы они не сильно ударили по Германии, чье количество нефти из рф составляет 34%. Официальные лица и дипломаты говорят, что для сохранения единства между 27 государствами необходим поэтапный подход.

Тем временем в Финляндии уже разрабатывают механизм, как побыстрее избавиться от газовой и нефтяной зависимости со стороны рф.

Ранее мы писали, как Евросоюз надеется перекрыть нехватку нефти после вероятного принятия санкций против россии.

Теги:
#Украина #Европа #Россия #Нефть #Санкции #Евросоюз #Война #Эмбарго
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Украина
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Россия готовит ракетные атаки: назван самый опасный период, украинцев просят быть бдительными
Дата публикации
Категория
Спикер Минобороны рф
Минобороны рф пообещало еще больше ударов по Киеву и выдало бред о "польской ЧВК"
Дата публикации
Категория
путин отчаялся и действительно может пойти на крайние меры, считает Арестович
Арестович рассказал, что будет путину за ядерный удар по Украине
Дата публикации
Категория
По мнению Кириленко, многие вражеские солдаты деморализованы этой войной
Наступление врага на Донбассе: глава Донецкой области объяснил, что сдерживает россиян
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится 51 день
Война – день 51: "Москва" пошла ко дну, а Байден собирается ехать в Украину