ЕС готовит нефтяное эмбарго для россии, но ждет одной даты

Сейчас Европа договаривается о смягчении последствий принятых ограничений для себя

В Европе вслед за принятым запретом на импорт и покупку угля россией рассматривают также вопрос о нефтяном эмбарго. Вероятней всего решение может быть принято после 24 апреля, когда во Франции закончатся выборы президента.

Такую информацию сообщает The New York Times, ссылаясь на собственные источники в парламентах европейских страны.

Оперативно и достоверно о войне в Украине — подписывайтесь на наш Telegram

Прежде всего в ЕС хотят ориентироваться на Францию, чтобы введенное эмбарго, которое, несомненно, повлияет на стоимость бензина на заправках, не уменьшило поддержку Эмманюэля Макрона. Если такое случится, это позволит его конкурентке, пророссийской "подруге" владимира путина Марин Ле Пен переманить себе часть голосов избирателей.

Также отмечается, что нынешнее принятие решений также замедляет как католическая, так православная Пасха, которые отмечаются 16 и 24 апреля соответственно. Эти даты являются праздничными для большинства стран Европы, что существенно влияет на проведение любых переговоров. Вероятно, эмбарго россии будет согласовано в начале или в конце мая — в зависимости о того, решат ли переносить саммит лидеров ЕС по вопросам Украины.

Следует добавить, что на продвижение вопросам эмбарго в целом повлияли открывшиеся ужасы армии рф в Буче и других городах вблизи Киева. Многие европейские политики призывают коллег не допустить повторения подобных кошмаров в других регионах Украины, проголосовав за ужесточение санкций.

В первую очередь страны сейчас просчитывают, как лучше принять подобные санкции, чтобы они не сильно ударили по Германии, чье количество нефти из рф составляет 34%. Официальные лица и дипломаты говорят, что для сохранения единства между 27 государствами необходим поэтапный подход.

Тем временем в Финляндии уже разрабатывают механизм, как побыстрее избавиться от газовой и нефтяной зависимости со стороны рф.

Ранее мы писали, как Евросоюз надеется перекрыть нехватку нефти после вероятного принятия санкций против россии.