ЕС готовит новый пакет санкций против россии: зацепит нефть и банки

В пятницу, 22 апреля, на 58-й день полномасштабной агрессии рф в Украине стало известно, что Европейский Союз намерен ввести шестой пакет санкций в отношении россии.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов.

Новый пакет санкций может включать "определенный запрет" на импорт российской нефти, а также отключение новых российских банков от SWIFT. Источник отмечает, что меры против импорта нефти будут варьироваться в зависимости от сорта нефти и способа ее доставки – морским путем или по трубопроводу. В ЕС хотят ввести переходной период, чтобы страны успели подготовиться к любой форме запрета на импорт нефти из рф.

Один из неназванных дипломатов заявил, что шестой пакет санкций ЕС против россии стоит ожидать к следующей пятнице, 29 апреля.

"Другие собеседники настроены более осторожно: они отмечают, что никаких решений по времени рассмотрения пакета в Еврокомиссии пока не принимали. Источники полагают, что в начале следующей недели можно ожидать какую-то инициативу по поводу санкций", — пишет Politico.