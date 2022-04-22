Война – день 58: россияне гибнут сотнями, но продолжают атаковать позиции ВСУ

Оперативно о главном 22 апреля

Украина 58-й день противостоит росссийскому вторжению. Враг продолжает обстреливать города и инфраструктуру, убивая и раня при этом мирных жителей. Несмотря на громкие заявления российского диктатора владимира путина обстрелы удерживаемой украинскими защитниками части Мариуполя не прекращаются. Также продолжаются попытки наступления российских войск на юге и востоке Украины, за что противник несет большие потери как в живой силе, так и в технике. В самой же россии антиукраинская истерия пробивает дно за дном, и там задерживают за "неправильную расцветку" обуви и сносят свои же стадионы за наличие цветов украинского флага. Тем временем мир продолжает оказывать помощь Украине как финансово, так и военной техникой и вооружением.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 21 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За прошедшие сутки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" украинские защитники уничтожили до 200 человек живой силы и 22 единицы вражеской техники:

танков – 5;

БМП – 2;

БТР – 1;

артиллерийских систем – 1;

АТ – 9;

самолетов – 1;

БПЛА – 3.

На Луганском и Донецком направлениях ВСУ отбили 10 атак агрессора, уничтожили 33 единицы вражеской техники:

6 танков

4 артиллерийские системы

8 единиц бронированной

15 единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета (Су-34 и Су-25).

В общем же, рапортуют в Воздушных силах ВСУ, за 21 апреля украинские войска уничтожили 15 воздушных целей россиян:

3 самолета (предварительно Су-34, Су-35, Су-25);

3 вертолета (два Ми-8 и один Ка-52);

9 БпЛА ОТР (Орлан-10).

Напомним, что о ключевых событиях российско-украинской войны за 19 апреля можно прочитать в материале: "Война — день 55: россияне перешли в наступление на востоке и юге Украины и бомбят города".

А информация за 20 апреля доступна здесь: "Война — день 56: россияне штурмуют юг, восток и бомбят Мариуполь, а Запад помогает Украине тяжелым вооружением".

Главные события 21 апреля можно узнать в новости: "Война – день 57: мир говорит об эвакуации из Мариуполя, пока оккупанты его беспощадно уничтожают".