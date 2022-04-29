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ЄС готується до введення нафтового ембарго проти росії: у ЗМІ назвали терміни

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Нафта
Нафта

Нафтове ембарго може бути введене у рамках шостого пакету санкцій

Європейський Союз готується посилити санкції проти росії і може вже наступного тижня ухвалити рішення про поетапне введення ембарго на російську нафту.

Про це пише The New York Times із посиланням на європейських політиків, знайомих із ситуацією.

Джерела видання зазначили, що в ЄС існують розбіжності щодо того, чи варто вводити заборону на імпорт російських енергоносіїв, тому не виключено, що обговорення продовжуватимуться і на цих вихідних. Після їхнього завершення Єврокомісія оприлюднить пропозиції постійним представникам ЄС.

Також наголошується, що нафтове ембарго може стати наймасштабнішою забороною у шостому пакеті санкцій, проте крім нього також готуються й інші обмеження. До таких відносяться, наприклад, санкції проти найбільшого російського банку "Сбербанк", а також проти низки чиновників із росії.

Європа отримує від росії приблизно чверть усієї своєї нафти. Водночас експорт нафти становить приблизно половину всього сукупного експорту рф.

Як повідомлялося раніше, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомляв, що після того, як звірства росіян у Бучі та інших містах України побачили у світі, країни Заходу більше не залишили табу на введення санкцій проти росії.

Теги:
#Росія #Нафта #Санкції #Євросоюз #Ембарго
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