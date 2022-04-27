Будет только хуже: Кулеба проговорился о мощнейшем ударе по россии

В МИД Украины заговорили о полном нефтяном и газовом эмбарго россии со стороны Запада, а также об изоляции российских банков

Украина презентовала странам Запада план реализации санкционного давления на россию для обеспечения победы цивилизованного мира над кремлевским режимом.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Фейсбук.

Он отметил, что ужесточение санкций против россии проходило в несколько этапов, а их план был разработан на случай вторжения еще в ноябре 2021 года.

Тогда Украина настаивала на превентивном введении части из них, однако этого не случилось, но к самому плану Запад вернулся уже после начала вторжения.

После 24 февраля, были введены уже разработанные санкции, а также появились другие спонтанные предложения.

Новый этап наступил после того, как информация о зверствах, которые россияне сотворили в Буче и других городах, была обнародована во всем мире. Именно тогда все табу на санкции были сняты.

"Теперь я хочу две вещи. Во-первых, эта фраза должна стать принципом действия всех стран ЕС и Группы семи. Во-вторых, введение санкций должно стать плановым, чтобы они были всеобъемлющими, и окончательно задушили российскую экономику", — написал он.

По словам Кулебы, группа специалистов разработала пошаговый план доведения санкционного давления до максимума, а 27 апреля он был представлен послам "Большой семерки".

Глава МИД говорит, что на этом этапе санкции должны вводится "безжалостно, системно и быстро".

"Никаких полусанкций, никаких длинных списков исключений из санкций. Нужны эмбарго на нефть и газ, блокировка банков, выход иностранного бизнеса из россии, персональные санкции против российских политиков и чиновников", — отметил министр.

Как сообщалось ранее, в ЕС приступили к разработке нового пакета санкций против россии, однако ограничений на экспорт энергоносителей в нем опять не будет, поскольку среди стран Евросоюза нет согласия по этому вопросу.

Вместе с тем россия видимо решила "помочь" странам Европы определиться и уже в одностороннем порядке прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию за то, что эти две страны отвергли требования по переводу расчетов в рубли.