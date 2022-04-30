Санкции будут сжимать экономику россии, и никто не знает, когда это сжатие закончится - экономист

В отношении россии вводят санкции с краткосрочным, среднесрочным и стратегически эффектом

Страны мира вводят в отношении ведущей войну против Украины российской федерации различные санкции, которые можно разделить на три блока по своей наполненности и срокам проявления эффекта.

Об этом рассказал известный в мире экономист и общественный деятель Сергей Алексашенко в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Экономист отметил, что есть три главных направления санкций: финансовые, санкции, связанные с экспортом из россии, и санкции, связанные с импортом из развитых стран в россию.

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Финансовые санкции

По словам Алексашенко, финансовые санкции проявляют свой эффект достаточно быстро. Однако экономист отмечает, что эффект от этого вида санкций также достаточно быстро проходит, ведь к ним можно так или иначе приспособиться.

Экспортные санкции

Экспортные санкции против россии вступают в действие медленнее, чем финансовые, их действие растягивается во времени. Одна они в итоге приводят к тому, что экономика россии несколько проседает, опускается на какой-то уровень – и оттуда начинает восстанавливаться.

"Будем говорить так: это – среднесрочные санкции", — констатировал Алексашенко.

Ограничение экспорта в россию

Санкции, связанные с ограничением экспорта в россию комплектующих, технологий, научных знаний, менеджеров — это долгосрочные санкции.

"И вот это все носит стратегический характер. Потому что если вы директор какого-то российского оборонного или машиностроительного завода и вам требуются какие-то импортные комплектующие, у вас на складе лежит запас этих комплектующих как минимум на полгода. А то и на год. Поверьте: на заводах российских, которыми управляют иностранные компании, запчастей на месяц. А если это российский директор, тем более в оборонке, он уже привычен к этому делу – и у него запас на год, а то и полтора. Соответственно, в какой-то момент это их догонит, но скорость догоняния будет у всех разная. Кого-то настигнет через две недели, кого-то через месяц, кого-то – через полтора года", — пояснил экономист.

Алексашенко отмечает, что долгосрочные санкции еще медленнее вступают в силу, но "ломают весь каркас экономики".

Он поясняет это интегрированностью российской (да и почти любой другой страны) в мировую экономику.

"И вот эти санкции будут очень медленно сжимать российскую экономику. Потому что сегодня вы можете что-то производить и продолжаете производить, сегодня российский министр промышленности говорит, что к 2025 году мы начнем производить аж целых 10 самолетов Ту-214 в год, думая, что там все российское, а я пообщался с производителем комплектующих для этих самолетов – и он говорит: "Да нет, конечно, мы-то российские. Но 80% спецификаций – импортные! На 10 самолетов у нас есть. На больше – нету!" У министра же указано: поставщик – российский, поставщик – российский… Но это же поставщик первого уровня! А на следующий уровень он не опускается. Эти санкции будут сжимать экономику, и никто не знает, когда это сжатие закончится. И вообще, что после этого российская экономика сможет производить", — привел пример экономист.

При этом персональные санкции он в этот перечень вставлять не стал, так как, если "очень грубо", на экономику они никак не влияют.

Как сообщалось, Европейский Союз готовится ужесточить санкции против россии и может уже на следующей неделе принять решение о поэтапном введении эмбарго на российскую нефть.