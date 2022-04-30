Санкції стискатимуть економіку росії, і ніхто не знає, коли це стиснення закінчиться – економіст

Відносно росії вводять санкції з короткостроковим, середньостроковим та довгостроковим, стратегічним ефектом

Країни світу вводять щодо російської федерації, яка веде війну проти України, різні санкції, які можна розділити на три блоки за своєю наповненістю та термінами прояву ефекту.

Про це розповів відомий у світі економіст та громадський діяч Сергій Алексашенко у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Економіст зазначив, що є три головні напрямки санкцій: фінансові, санкції, пов’язані з експортом з росії, та санкції, пов’язані з імпортом з розвинених країн у росію.

Оперативно про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі

Фінансові санкції

За словами Олексашенка, фінансові санкції виявляють свій ефект досить швидко. Проте економіст зазначає, що ефект від цього виду санкцій також досить швидко минає, адже до них можна так чи інакше пристосуватися.

Експортні санкції

Експортні санкції проти росії вступають у дію повільніше, ніж фінансові, їхня дія розтягується в часі. Однак вони врешті-решт призводять до того, що економіка росії дещо просідає, опускається на якийсь рівень – і звідти починає відновлюватися.

"Говоритимемо так: це — середньострокові санкції", — констатував Алексашенко.

Обмеження експорту до росії

Санкції, пов’язані з обмеженням експорту до росії комплектуючих, технологій, наукових знань, менеджерів – це довгострокові санкції.

"І ось це все має стратегічний характер. Бо якщо ви директор якогось російського оборонного чи машинобудівного заводу і вам потрібні якісь імпортні комплектуючі, у вас на складі лежить запас цих комплектуючих щонайменше на пів року. Або й на рік. Повірте: на російських заводах, якими керують іноземні компанії, запчастин на місяць. А якщо це російський директор, тим більше в оборонці, він уже звичний до цієї справи – і має запас на рік, або й півтора. Відповідно, у якийсь момент це їх наздожене, але швидкість наздоганяння буде у всіх різна. Когось наздожене за два тижні, когось через місяць, когось – через півтора року", — пояснив економіст.

Алексашенко зазначає, що довгострокові санкції ще повільніше набувають чинності, але "ламають увесь каркас економіки".

Він пояснює це інтегрованістю російської (та й майже будь-якої іншої країни) економіки у світову.

"І ось ці санкції дуже повільно стискатимуть російську економіку. Тому що сьогодні ви можете щось виробляти і продовжуєте виробляти, сьогодні російський міністр промисловості каже, що до 2025 року ми почнемо виробляти аж цілих 10 літаків Ту-214 на рік, думаючи, що там все російське, а я поспілкувався з виробником комплектуючих для цих літаків – і він каже: "Та ні, ми, звісно, російські. Але 80% специфікацій – імпортні! На 10 літаків у нас є. На більше – немає!". У міністра ж зазначено: постачальник – російський, постачальник – російський… Але ж це постачальник першого рівня! А на наступний рівень він не опускається. Ці санкції стискатимуть економіку, і ніхто не знає, коли це стиснення закінчиться. І взагалі, що після цього російська економіка зможе виробляти", — навів приклад економіст.

При цьому персональні санкції він у цей перелік вставляти не став, бо якщо "дуже грубо", на економіку вони ніяк не впливають.

Як повідомлялося, Європейський Союз готується посилити санкції проти росії і може вже наступного тижня ухвалити рішення про поетапне введення ембарго на російську нафту.