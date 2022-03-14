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Не можуть зробити навіть підшипники: санкції вже вдарили по росії

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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росія може зіткнутися з проблемами у залізничній галузі Новина оновлена 14 березня 2022, 03:07
росія може зіткнутися з проблемами у залізничній галузі

У росії назріває колапс у вагонобудівній галузі

З кожним днем все більше російських компаній через санкції починають відчувати проблеми з виробництвом складного обладнання. А тепер настала черга і до виробників інноваційних вагонів підвищеної вантажопідйомності.

Як повідомляє "Комерсант", виробники забили на сполох через те, що запаси касетних підшипників добігають кінця, а виробляти їх без комплектуючих зі США та Швеції неможливо.

Хоча імпортери поки не заявили офіційно про свій відхід, проте джерела видання кажуть, що такі плани мають шведська SKF. Крім того, виробники навіть не отримавши повідомлення про розрив контрактів, вже стикаються із затримками відвантажень продукції.

При цьому повідомляється, що запаси на складах вже майже закінчилися, і їх вистачить на місяць-другий.

На переконання глави "Infoline-Аналітики" Михайла Бурмістрова домовиться з постачальниками зі США російським компаніям не вдасться, а як півзахід можна спробувати досягти якоїсь угоди з SKF щодо продовження контракту на весь 2022 рік, в іншому випадку може статися колапс у виробництві таких вагонів та обслуговуванні вже наявних.

За відсутності підшипників випуск інноваційних вагонів (20,8 тис. штук у 2021 році) опиниться під загрозою. За даними "Infoline-Аналітики", кількість інноваційних піввагонів становить 160,5 тис. із 595 тис. загального парку, в решті сегментів їх 40,8 тис", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, росія зіткнулася з безпрецедентним економічним тиском із боку Заходу після початку вторгнення в Україну. За даними західних ЗМІ, справа вже дійшла до того, що влада країни звернулася до Китаю за економічною та збройовою допомогою.

Втім, у самому Китаї кажуть, що нічого про це прохання росії не чули.

Теги:
#Росія #Санкції #Вагони
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