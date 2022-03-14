Не могут сделать даже подшипники: санкции уже ударили по россии

В россии назревает коллапс в вагоностроительной отрасли

С каждым днем все больше российских компаний из-за санкций начинают испытывать проблемы с производством сложного оборудования. А теперь пришла очередь и к производителям инновационных вагонов повышенной грузоподъёмности.

Как сообщает "Коммерсант", производители забили тревогу из-за того, что запасы кассетных подшипников подходят к концу, а производить их без комплектующих из США и Швеции невозможно.

Хоть импортеры пока не заявили официально о своем уходе, однако источники издания говорят, что такие планы есть у шведской SKF. Кроме того, производители даже не получив сообщения о разрыве контрактов уже сталкиваются с задержками отгрузок продукции.

При этом сообщается, что запасы на складах уже почти закончились и их хватит на месяц-другой.

По убеждению главы "Infoline-Аналитики" Михаила Бурмистрова договорится с поставщиками из США российским компаниям не удастся, а в качестве полумеры можно попытаться достичь какого-то соглашения с SKF по продлению контракта на весь 2022 год, в противном случае может случиться коллапс в производстве таких вагонов и обслуживании уже имеющихся.

"При отсутствии подшипников выпуск инновационных вагонов (20,8 тыс. штук в 2021 году) окажется под угрозой. По данным "Infoline-Аналитики", число инновационных полувагонов составляет 160,5 тыс. из 595 тыс. общего парка, в остальных сегментах их 40,8 тыс", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, россия столкнулась с беспрецедентным экономическим давлением со стороны Запада после начала вторжения в Украину. По данным западных СМИ, дело уже дошло до того, что власти страны обратились к Китаю за экономической и оружейной помощью.

Впрочем, в самом Китае говорят, что ничего об этой просьбе россии не слышали.