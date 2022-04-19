ЄС профінансує відновлення України: що відомо

Євросоюз має намір покрити більшу частину витрат.

Європейський Союз має намір створити трастовий фонд, з якого покриють більшу частину витрат на повоєнне відновлення України.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомило агентство Bloomberg.

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Повідомляється, що трастовий фонд солідарності створять на зразок європейського COVID-фонду. Потім із нього планують фінансувати інвестиції та реформи за погодженням з урядом України.

Джерела агентства не змогли повідомити суму, яку ЄС планує виділити на відновлення України. За їхніми словами, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн не озвучує цифр, оскільки війна ще триває. За попередніми даними, сума може сягнути сотень мільярдів євро протягом десятиліть.

Також поки що невідомо, як саме розподілятимуться кредитні кошти.

Bloomberg зазначає, що високопосадовці у Брюсселі та Вашингтоні планують обговорити способи фінансової підтримки Києва та те, як гарантувати, щоб величезну суму грошей не було використано не за призначенням.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Італія має намір підтримати Україну в усуненні наслідків російського вторгнення та висловила готовність відбудувати зруйнований окупантами драмтеатр у Маріуполі.