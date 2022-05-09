ЕС решил смягчить нефтяные санкции против россии: что известно

Речь о частичном ослаблении запрета на поставку российской нефти морем

В Европейском союзе заговорили о том, чтобы смягчить нефтяное эмбарго против россии, которое должно быть введено в шестом санкционном пакете. Речь идет о том, чтобы отказаться от запрета на снабжение танкерами по морю.

Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает Bloomberg.

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Так, ЕС планирует отказаться от запрета поставки российской нефти третьим странам на танкерах, принадлежащих государствам-членам ЕС. Однако запрет на страхование таких судов все еще есть и это серьезное препятствие для экспорта.

По информации агентства, на смягчении по отношению к поставкам российской нефти танкерами настаивает Греция, слишком зависимая от судоходства. Более того, этой стране принадлежит около четверти мировых нефтяных танкеров.

Отмечается, что даже без этого ограничения шестой пакет санкции против россии существенно усложнит жизнь стране-агрессору, поскольку запрет на страхование нефтяных танкеров будет распространяться на большинство мирового флота, поставляющего российскую нефть. А это сделает невозможным страховые выплаты, например в случае разлива нефти.

Стоит добавить, что обсуждение нового санкционного пакета в ЕС продолжается, ведь Венгрия выступает категорически против эмбарго на российскую нефть. Такой же позиции придерживается и Болгария. Отказаться от нефти страны-агрессии в полном объеме не согласны и в Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США в очередной раз ужесточили санкционное давление на россию — новый пакет был введен против российских СМИ, банков и ряда других отраслей экономики.