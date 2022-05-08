Укр

США вывалили на россию новый ворох санкций: без чего еще оставляют рф

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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россия столкнулась с новыми ограничениями Новость обновлена 08 мая 2022, 19:40
россия столкнулась с новыми ограничениями

США расширили экономические ограничения против россии

США усилили санкционное давление на россию. Новый пакет вводит ограничения против СМИ, банков и других отраслей российской экономики.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

В частности ограничения были введены против каналов "НТВ", "Первый канал" и "россия 1", отныне американским компаниям будет запрещено поставлять им оборудование и размещать на них рекламу.

Под американские санкции попали чиновники российских "Газпромбанка" (27 имен) и "Сбербанка" (8 имен). Отдельно ограничения были введены против "Московского индустриального банка" и десяти его "дочек".

Также американским компаниям было запрещено предоставлять российским предприятиям услуги по аудиту, консалтингу и маркетингу.

Кроме того, будут введены экспортные ограничения на поставки в россию промышленной продукции, в частности это касается двигателей и бульдозеров.

Как сообщалось ранее, страны "Большой семерки" намерены обсудить новые санкции против россии за ее вторжение в Украину. Кроме того, стало известно, что уходить из российского рынка без публичных заявлений начали и китайские компании, в частности Lenovo и Xiaomi.

Теги:
#США #Россия #Санкции
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