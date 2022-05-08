США вивалили на росію нову купу санкцій: без чого ще залишають рф

США розширили економічні обмеження проти росії

США посилили санкційний тиск на росію. Новий пакет запроваджує обмеження проти ЗМІ, банків та інших галузей російської економіки.

Про це повідомляє сайт Міністерства фінансів США.

Зокрема обмеження було введено проти каналів "НТВ", "Перший канал" та "росія 1", відтепер американським компаніям буде заборонено постачати їм обладнання та розміщувати на них рекламу.

Під американські санкції потрапили чиновники російських "Газпромбанку" (27 імен) та "Сбербанку" (8 імен). Окремо обмеження було введено проти "Московського індустріального банку" та десяти його "дочок".

Також американським компаніям було заборонено надавати російським підприємствам послуги з аудиту, консалтингу та маркетингу.

Крім того, будуть запроваджені експортні обмеження на постачання до росії промислової продукції, зокрема це стосується двигунів і бульдозерів.

Як повідомлялося раніше, країни "Великої сімки" мають намір обговорити нові санкції проти росії за її вторгнення в Україну. Крім того, стало відомо, що йти з російського ринку без публічних заяв почали й китайські компанії, зокрема Lenovo та Xiaomi.