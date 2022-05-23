Зеленский в Давосе назвал четыре удара, которые нужно нанести россии

Четыре шага могут на десятилетия прекратить агрессию рф

Мировая общественность должна нанести россии во главе с владимиром путиным четыре главных удара, чтобы агрессор не превратил мир в черные руины.

С таким обращением президент Украины Владимир Зеленский выступил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе 23 мая.

Санкции должны быть решительными и максимальными, чтобы создать исторический прецедент борьбы с агрессором и на десятилетия обеспечить мир во всем мире, считает Зеленский.

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Они должны включать четыре пункта:

эмбарго на российскую нефть; полная блокировка всех банков россии без исключений; полный отказ от сектора информационных технологий рф; полное прекращение торговли с россией.

Стоит заметить, что в рамках своего обращения Зеленский также призвал дать Украине все оружие, которое необходимо, после чего создать прецедент быстрого восстановления пострадавшей страны после войны.

Как сообщал "Телеграф", среди прочего Зеленский озвучил число жертв ракетного удара россии по учебному центру "Десна" в Черниговской области, — сначала сообщалось об единицах погибших, теперь же оказалось, что под завалами нашли 87 тел украинцев.