россия несет миру черные руины: Зеленский мощно обратился к Западу в Давосе

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Владимир Зеленский считает, что война бы давно закончилась, если бы Украине сразу дали необходимое оружие Новость обновлена 23 мая 2022, 13:19
Владимир Зеленский считает, что война бы давно закончилась, если бы Украине сразу дали необходимое оружие

Нужно объединиться, чтобы остановить агрессора раз и навсегда

россия стала государством военных преступлений, и весь мир должен создать прецедент максимальных санкций против агрессора и восстановления пострадавшей страны после войны.

С заявлениями об этом президент Украины Владимир Зеленский выступил на форуме в Давосе в понедельник, 23 мая. Мы собрали главные из них.

"Грубая сила не дискутирует, а убивает сразу, как это делает россия в Украине, пока мы с Вами общаемся", — подчеркнул украинский лидер.

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По его словам, кремль сейчас несет миру черные руины вместо мирных городов, заблокированные порты и полное мин море вместо нормальной торговли, закрытое небо и тысячи ракет вместо туризма, и вдохновляет этим других агрессоров.

"Вот как будет выглядеть мир, если этот поворотный момент человечество проворонит. Будет выглядеть как очень большая коллекция военных преступлений", — добавил президент.

Он заметил, что ООН, ОБСЕ, МАГАТЭ, ВТО отреагировали на происходящее, но этого недостаточно, и мир должен создать новые инструменты реагирования.

Украина на сегодня смогла остановить российских военных и постепенно выгоняет их со своей земли, но если бы страны мира еще в 2021 году ввели санкции против рф, то возможно удалось бы и избежать вторжения.

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#Россия #Санкции #Война #Владимир Зеленский