Зеленський у Давосі назвав чотири удари, які потрібно завдати росії

Чотири кроки можуть на десятиліття припинити агресію рф

Світова громадськість має завдати росії на чолі з володимиром путіним чотири головні удари, щоб агресор не перетворив світ на чорні руїни.

З таким зверненням президент України Володимир Зеленський виступив у рамках Світового економічного форуму у Давосі 23 травня.

Санкції мають бути рішучими та максимальними, щоб створити історичний прецедент боротьби з агресором та на десятиліття забезпечити мир у всьому світі, вважає Зеленський.

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Вони повинні включати чотири пункти:

ембарго на російську нафту; повне блокування всіх банків росії без винятків; повну відмову від сектора інформаційних технологій рф; повне припинення торгівлі з росією.

Варто зауважити, що в рамках свого звернення Зеленський також закликав дати Україні всю зброю, яка необхідна, після чого створити прецедент швидкого відновлення постраждалої країни після війни.

Як повідомляв "Телеграф", крім іншого Зеленський озвучив кількість жертв ракетного удару росії по навчальному центру "Десна" в Чернігівській області, — спочатку повідомлялося про одиниці загиблих, а тепер виявилося, що під завалами знайшли 87 тіл українців.