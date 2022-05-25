Зеленський у Давосі розповів про найсильнішу зброю України

Президент також висловив упевненість у переговорах після закінчення воєнної фази протистояння, але є один нюанс

Український президент Володимир Зеленський на всесвітньому форумі у Давосі під час "Українського сніданку" виступив онлайн.

Президент зазначив, що найсильнішою зброєю України під час війни проти росії стало об’єднання всіх українців на початковому етапі вторгнення.

Він говорив про відсутність об’єднання серед західних країн. Зеленський сказав, що не бачить об’єднання Заходу, включаючи Європу з трьох питань:

постачання зброї

вступ України до ЄС

прийняття в НАТО Швеції та Фінляндії.

Також глава держави висловив упевненість, що гостра фаза війни з важкими боями закінчиться миром і столом переговорів: "Питання з ким домовлятиметься Україна, з яким президентом росії домовлятиметься Україна".

Говорячи про війну в Україні, Зеленський також сказав, що росія не виявляє інтересу до справжніх переговорів. Президент також назвав фактори, які вплинуть на якнайшвидше завершення війни:

бажання Заходу щодо підтримки України зброєю та фінансово

бажання російської федерації.

Раніше "Телеграф" писав, що експерти проаналізували риторику президента в Давосі, а також розповіли, які результати дасть виступ.