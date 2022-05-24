россия захватила больше 20% территории Украины - это Болгария и Венгрия вместе взятые, - Forbes

Главной целью по завершению войны в Украине является возвращение всех территорий, которые россия оккупировала с 2014 года.

По состоянию на 90-й день войны с кривой российской федерацией, общая площадь оккупированных агрессором территорий составляет 125 000 квадратных метров, что в процентном соотношении равно 20% от общей территории Украины. При этом до полномасштабного вторжения россия "господствовала" лишь на 7% наших земель.

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Как пишет издание Forbes, с 2014 года армия российских захватчиков оккупировала такое количество украинских территорий, общая площадь которых превышает площадь Венгрии и Болгарии взятых вместе.

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В 2022 году, когда россия полномасштабно вторглась в Украину, она побила свои до сих пор полученные "рекорды" по захвату украинских земель. Если сравнивать с территориями, которые были оккупированы рф до 23 февраля, то к концу третьего месяца войны эта площадь стала больше в 2,9 раза.

На карте отмечены украинские территории, находящиеся под временной оккупацией россии

В список временно неподконтрольных Украине территорий входят АР Крым, часть Донетчины, Луганщины, Харьковщины, Херсонщины и Запорожской областей, а также город Севастополь.

Пока украинским защитникам удалось полностью освободить от оккупации Киевщину, Черниговщину, Сумщину, Николаевщину и Житомирщину, но останавливаться на достигнутом они не планируют.

Стоит отметить, что кровавая россия во главе со своим диктатором владимиром путиным пытается захватить не только украинские земли. Под давлением агрессора находится также часть Грузии, Молдовы и Японии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на систематические попытки оккупационной армии захватить все большее количество украинских территорий, жители Родины уступать свою землю врагу не планируют. Так, по результатам свежего соцопроса, 82% украинцев не готовы идти на уступки захватчикам даже ради сохранения мира и окончания кровопролития в Украине.