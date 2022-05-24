Война — день 90: три месяца Украина с помощью десятков стран мира отражает российское нашествие

Оперативно о главном 24 мая

Украина сопротивляется немотивированному широкомасштабному вторжению россии 90 дней. Ровно три месяца назад российский диктатор владимир путин, назвав вторжение и бомбежки мирных жителей Украины "специальной военной операцией", навсегда изменил жизни миллионов украинцев. С тех пор российские военные преступники выпустили по Украине тысячи ракет, сотни тысяч бомб и снарядов. Количество изнасилованных, замеченных и убитых россиянами украинцев пока не поддается исчислению, ведь не все тела жертв оккупантов на уже освобожденных территориях нашли и идентифицировали, а о том, что творится на еще оккупированных россией территориях, только предстоит узнать. Украинским воинам удалось выбить оккупантов с севера и частично с востока Украины, однако путин и его войска не прекращают попыток захватить, разграбить и разрушить все новые и новые украинские города и вот уже несколько недель с ожесточением штурмуют оборонительные рубежи украинцев на Донбассе. Украинцы же дают агрессорам достойный ответ, уничтожая технику и живую силу россиян в количествах, которые в развитых странах посчитали бы разгромом. И можно ожидать, что эффективность украинских воинов по очищению родной земли от оккупантов будет лишь возрастать, ведь Украина получает все больше и больше оружия уже от десятков стран мира.

В этой трансляции "Телеграф" информирует о главных событиях, произошедших в Украине и мире 24 мая. Однако читатели могут получать новости более оперативно в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В течении 23 мая украинские военные в зоне ООС отразили 16 атак противника. Еще на одной локации продолжаются бои. За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:

8 танков;

22 единицы боевой бронированной техники;

1 вражеский автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один беспилотный летательный аппарат типа "Гранат" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

На протяжении дня оккупанты обстреляли 38 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 62 гражданских объекта.

Напомним, что о ситуации в стране за 21 мая можно прочесть в новости: "Война – день 87: оккупанты атакуют мирные украинские города, а в Украину едет мощное подкрепление".

Информация за 22 мая доступна в материале: "Война — день 88: россияне давят на Донбассе, а Украина получает беспрецедентную помощь".

А главные события за 23 мая доступны в материале: "Война — день 89: оккупанты пытаются взять Северодонецк, неся существенные потери".