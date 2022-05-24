Сколько украинцев готовы отдать территории россиянам ради завершения войны — свежий соцопрос

Только 10% украинцев готовы пойти на уступки стране-агрессору, чтобы прекратить кровавую войну на украинских землях

Представители Киевского международного института социологии (КМИС) провели всеукраинский телефонный опрос среди жителей разных уголков Украины. Согласно его результатам, 82% респондентов категорически отказываются отдавать свои земли оккупантам для достижения мира с россией, поскольку считают это недопустимым. При этом только 10% опрошенных украинцев готовы идти на территориальные уступки агрессору.

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Соответствующие данные, которые удалось получить с 13 по 18 мая, были опубликованы на сайте КМИС.

С каким из этих утверждений относительно возможных компромиссов для достижения мира с РФ Вы согласны в большей степени?

Согласно результатам опроса, во всех украинских областях подавляющее большинство населения отказывается на какие-либо территориальные уступки стране-агрессору. Такая же ситуация наблюдается даже в восточной части государства, где идут самые ожесточенные бои с россиянами.

68% — против уступок,

19% — готовы на уступки.

В южных регионах Украины 83% респондентов заявили, что не хотят отдавать земли Родины захватчикам из россии. Уступить территории могли бы только 9% опрошенных граждан.

Готовность к территориальным уступкам в региональном измерении

Следует также отметить, что среди респондентов, являющихся жителями уже оккупированных россией территорий, 77% против любых территориальных уступок, при этом 18% украинцев заявили о готовности отдать рф часть Украины, чтобы завершить войну и кровопролитие.

Что касается тех украинцев, которые после 24 февраля 2022 вынужденно уехали из оккупированных населенных пунктов, то 82% выступают против любых уступок, поддерживают их только 5% респондентов.

Готовность к территориальным уступкам в зависимости от того, где сейчас проживает респондент

Ранее "Телеграф" сообщал, что, согласно официальной информации, предоставленной президентом Украины Владимиром Зеленским, родные земли Родины от страны-агрессора защищает уже около 700 тысяч украинцев. При этом мобилизационные меры в стране решили продлить, поэтому в ряды ВСУ и других военных формирований будет привлечено дополнительное количество защитников.

Кроме того, следует напомнить, что одним из основных требований Украины по завершению войны с россией является полное восстановление территориально целостности страны.