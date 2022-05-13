Зеленский о переговорах с рф: "Выйдите хотя бы с территорий, оккупированных с 24 февраля"

Гарант убежден, что если есть шанс закончить эту кровавую войну диалогом с россией, то его нужно использовать

Президент Украины Владимир Зеленский выступил интервью итальянскому телеканалу "Rai 1", во время которого рассказал, чего хочет Украина от переговоров с россией.

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По словам главы государства, в переговорном процессе речь идет об отводе российской армии на границы, которые она занимала до 24 февраля. Именно это станет для Украины первым и понятным шагом рф.

"Этап, когда с россей можно было вести диалог "с вином за столом" в прошлом. В этом бокале не вино, а кровь наших людей. Но должен быть прагматический диалог. Мы понимаем, что после каждой войны приходит мир, и если есть шанс закончить войну диалогом, нужно использовать этот шанс", — подчеркнул гарант.

Также украинский президент добавил, что речи о каких-либо компромиссах насчет независимости украинского государства во время переговорного процесса быть не может.

"В переговорах мы готовы говорить — по крайней мере выйдите с той территории, которую вы оккупировали начиная с 24 числа. Да, вы на некоторых наших временно оккупированных территориях будете стоять, к сожалению, но это первый понятный шаг, чтобы о чем-то говорить, давайте это сделаем. Мы не слышим ответа на этот вопрос", — пояснил гарант.

Что касается личного общения Зеленского с российским диктатором владимиром путиным, то президент Украины готов говорить с ним без посредников.

"Только с ним, но без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", — подытожил украинский лидер

Интервью Владимира Зеленского

Ранее "Телеграф" сообщал, что военный эксперт Михаил Жирохов предупредил украинцев о приближающемся крайне тяжелом этапе войны с россией и подчеркнул, что дальнейшее течение переговорного процесса будет зависеть исключительно от результатов завершения "горячей" фазы боевых действий.