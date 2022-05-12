Украинцев предупредили о тяжелом этапе войны с россией: следует отбросить мечты

Пока дальнейшее развитие войны крайне трудно предсказать, ведь все зависит от желания обеих сторон вести переговоры

Любая война завершается мирным соглашением или военным поражением, а пока переговорный процесс приостановлен и "горячая" фаза войны продолжается, украинцам нужно готовиться к тяжелому периоду, а бойцам ВСУ скорее осваивать западное оружие.

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Об этом военный эксперт Михаил Жирохов рассказал эксклюзивно для "Телеграфа", оценив дальнейшее развитие боевых действий на фронте.

По его словам, важно четко осознавать, что любая война должна заканчиваться либо мирным соглашением, либо военным поражением одной из сторон-участниц боевого конфликта.

Эксперт убежден, что нанести военное поражение оккупантам из россии силами одной только Украины — невозможно, ведь 140-миллионная рф против 40 миллионов украинцев — это очень разные весовые категории как экономики, так и общего количества военной техники.

"Война идет на нашей территории. Думаю, путин это все понимает. Поэтому после провала блицкрига делает ставку на войну "в долгую". Ведь ресурсов у россиян в разы больше. Несмотря на всю ту помощь – военную, финансовую – что Украине оказывает Запад", – объяснил эксперт.

Жирохов убежден, что дальнейшее развитие событий зависит исключительно от того, на каком этапе военно-политическое руководство украинского государства или россии все же решится на переговоры.

"Нужно отбросить радужные мечты в стиле, что мы сможем сами освободить Крым или пройтись парадом по Красной площади. Нам противостоит автократное, милитаристское, ядерное государство. Ошибшееся в отношении Украины, которая уже обожглась на своих шапкозакидывающих настроениях в стиле" пройдем Хрещатиком. Но имеющее огромные ресурсы, в отличие от нас", – подчеркнул он.

В итоге военный эксперт добавил, что дальнейшее течение переговорного процесса будет зависеть исключительно от результатов завершения "горячей" фазы войны и призвал готовиться к тяжелому периоду, ведь предусмотреть дальнейшее развитие ситуации сейчас крайне сложно.

"Нас ждет тяжелый период, который неизвестно чем закончится. ВСУ нужно как можно быстрее освоить западное вооружение. И это время, пока оно будет осваиваться, нам важно продержаться. Особенно это касается Донбасса и юга", — подытожил Жирохов.

Ранее "Телеграф" сообщал, как военный эксперт Олег Жданов назвал условие, благодаря которому россия терпит окончательное поражение в войне с Украиной.