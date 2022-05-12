"Пушечное мясо" для войны в Украине: военные эксперты – о том, как Кремль набирает солдат и чего ждать

Военные эксперты Олег Жданов и Михаил Жирохов специально для "Телеграфа" оценили путинский провал на "день победы" и как развиваются боевые действия на фронте

Весьма скромный парад 9 мая в Москве, а также осторожное выступление на нем президента рф владимира путина, который не объявил ни о всероссийской мобилизации, ни о громких победах в Украине, продолжают оставаться топ-темой недели. Масла в огонь подлило Минобороны США, уверяя, что путин "отстает" в своем графике предполагаемого завоевания Донбасса минимум на две недели.

Мол, несмотря на дополнительное перебрасывание сил на восток Украины, оккупанты несут огромные потери, так и не сумев выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Военные эксперты рассказали изданию "Телеграф", за счет каких источников Кремль пополняет армию, брошенную на завоевание Украины и уже изрядно потрепанную в боях на нашей земле.

В российских военкоматах проводится прессингово-агитационная работа

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что вовсе не наемники, ЧВК или надежды на привлечение той же Беларуси к войне против Украины – главная подпитка армии агрессора. По его словам, население рф – основной путинский источник пополнения живой силы для войны.

"Мобилизационный резерв рф оценивается в 17 миллионов человек! Но мобилизация проходит скрытым образом. То есть, официально мобилизация не объявляется. Но повестки рассылают. Людей вызывают в военкомат. И там начинается прессингово-агитационная работа по принуждению к подписанию контракта с вооруженными силами – с последующей отправкой на фронт. Причем, в контракте прописана уголовная ответственность за отказ от участия в боевых действиях", – отмечает эксперт.

По его словам, военные "сливки" в рф кончились. Многие элитные подразделения выкошены в боях, а оперативный резерв БАРС (боевой активный резерв страны, в рф таких – около 60 тысяч) военкоматы уже перешерстили.

"Речь о людях, которые подписали контракт с вооруженными силами рф и проходят службу в резерве, получая за это деньги. Это то, что мы в Украине, увы, не успели сделать перед войной, – поясняет Олег Жданов. – В россии же со второй недели полномасштабной войны, когда блицкриг провалился, начали выдергивать резервистов БАРСа по повесткам. И требовать от них участия в боевых действиях в Украине. На что резервисты в основном ссылались, что в контракте не прописано участие в боевых действиях за пределами своей страны. Сборы – пожалуйста. Но не более. И тогда Госдума быстро внесла соответствующие поправки. В том числе, прописав в контракте уголовную ответственность за отказ от участия в боевых действиях. Что еще больше оттолкнуло резервистов от подобного "мероприятия". Ну, а те, кто согласился, уже воюют или отвоевались".

И теперь, отмечает эксперт, в рф дошли до мобрезерва. До просто военнообязанных от 18 до 60 лет. Прежде всего, понятно, тех, кто имеет опыт боевых действий или хотя бы службы в "горячих точках".

Добровольцев тоже хватает

Военный эксперт Михаил Жирохов считает, что большие потери рф в войне с Украиной (свыше 26 тысячи погибших, масса уничтоженной военной техники) компенсируются немалым потоком добровольцев.

"Речь о тех, кто сам приходит в военкоматы и подписывает краткосрочный контракт. Учитывая, что экономической положение в россии сейчас ухудшается, что тысячи человек остаются без работы, такой источник заработка как война для определенной части населения видится вполне приемлемым, – поясняет эксперт. – Также развернулось большое количество так называемых "казачьих добровольческих подразделений". Люди, имеющих некоторый боевой опыт (например, в Чечне, в Сирии), отставники, готовы ехать воевать. И настолько это серьезное движение среди россиян, с промытыми пропагандой мозгами, что попросту нет необходимости начинать открытую мобилизацию".

По словам Михаила Жирохова, в день страна-агрессор для войны получает около двух тысяч добровольцев. Они проходят минимальную подготовку, вспоминая, с какой стороны держать автомат, и направляются практически сразу на фронт.

Россияне, продолжает эксперт, не делают ротацию в привычном смысле этого слова. Не выводят части на доукомплектацию в тыл, а просто добавляют добровольцев-контрактников прямо в боевые части.

"Выбыл, условно говоря, гранатометчик – на его место приезжает контрактник "дядя Вася". Да, он возрастной, ему 50+, но он имеет боевой опыт, обстрелянный и в какой-то мере мотивированный. И деньгами, и российской пропагандой, которая убедила его, что "хохлов нужно поставить на место". Тогда как срочники и контрактники "по принуждению", мягко говоря, маломотивированы, – подчеркивает Михаил Жирохов. – Именно поэтому путину нет необходимости объявлять мобилизацию. Как нет необходимости и в построении новой техники. Есть склады хранения, которые можно еще расконсервировать. И которых пока хватает для этой войны. Против той же украинской теробороны, зачастую имеющей недостаточное количество тяжелого вооружения".

О российских "новобранцах"

По мнению Олега Жданова, на фронте в большинстве случаев такое российское "пополнение" – это "пушечное мясо".

"В советское время подобную категорию называли "партизаны". Если их собирали на сборы, они три месяца восстанавливали свои навыки. Сейчас надо сперва провести теоретическую часть, потом посадить на технику и начать с ними заниматься. Затем, когда всё более-менее вспомнят по своей специальности, надо провести боевое слаживание. И традиционный апофеоз всех сборов – тактические учения. Лишь после этого людей можно отправлять на фронт. Если этого не сделать – это просто "пушечно мясо". Люди, которые когда-то держали автомат. Не более", – отмечает эксперт.

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Михаил Жирохов считает, что "пополнение" проявляет себя на фронте по-разному. В зависимости от направления, где стоит, а также от того – кто против них воюет. Если оккупантам противостоит теороборона – одно. Если кадровая механизированная или аэромобильная бригада – совсем другое.

Еще огромная проблема рф, что таких "новобранцев" будут сажать на старую советскую технику, считает Олег Жданов.

"Потому что новой, модернизированной, в россии практически не осталось, – поясняет он. – Ее и так было немного, а теперь еще и в Украине полегла. И это было видно по параду 9 мая. Очень скудные запасы остались в рядах вооруженных сил агрессора".

Олег Жданов уверен, что объявление открытой мобилизации станет для путинского режима катастрофой.

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"Ведь путин пал жертвой собственной пропаганды о "второй армии мира", которая за пару дней завоюет Украину. И если он сейчас скажет "все – в военкомат", общество спросит, "подождите, а как же непобедимая и легендарная?", "что, не смогла?". Для россиян это будет разрыв шаблона. А взрывная волна может смести нынешних обитателей Кремля", – прогнозирует полковник.

О фронте и ресурсах

На фронте сейчас – патовая ситуация, считает Олег Жданов. Такой себе тяни-толкай.

"Выдохлись и мы, и россияне. Периодически та или иная сторона атакует. Потом меняются местами. Самое горячее направление сейчас и в обозримом будущем – восток, юг, ситуация в районе Изюма".

Михаил Жирохов акцентирует, что сейчас практически всё перешло в войну артиллерии. Кто кого пересидит в окопах.

"Активных боевых действий, кроме Донбасса (где идут бои в жилой застройке), Харьковского (где мы выдавливаем россиян), Изюмского направлений, практически нет", – отмечает он.

По словам Михаила Жирохова, важно понимать, что любая война заканчивается мирным соглашением. Или военным поражением.

"Нанести военное поражение россиянам силами только Украины – невозможно. 140 миллионов против условных 40 миллионов. Разные весовые категории экономик, общего количества военной техники. К тому же – война идет на нашей территории. Думаю, путин это всё понимает. Потому после провала блицкрига делает ставку на войну "в долгую". Ведь ресурсов у россиян в разы больше. Несмотря на всю ту помощь – военную, финансовую – что Украине предоставляет Запад", – поясняет эксперт.

Он считает, что всё будет зависеть от того, на каком этапе военно-политическое руководство Украины или россии пойдет на переговоры.

"Следует отбросить радужные мечты в стиле, что мы сможем сами освободить Крым или пройтись парадом по Красной площади. Нам противостоит автократное, милитаристское, ядерное государство. Которое ошиблось касательно Украины, которое уже обожглось на своих шапкозакидательских настроениях в стиле "через три дня после вторжения пройдем по Крещатику". Но которое имеет огромные ресурсы, в отличие от нас, – акцентирует Михаил Жирохов. – От того, какими результатами завершится горячая фаза, будет зависеть и ход переговоров. Нас ожидает тяжелый период, который неизвестно чем закончится. В данный момент ВСУ надо как можно быстрее освоить западное вооружение. И это время, пока оно будет осваиваться, нам важно продержаться. Особенно это касается Донбасса и юга".

Как известно, по приказу российского диктатора владимира путина армия рф напала на Украину 24 февраля – без объявления войны.

Агрессор называет происходящее "специальной военной операцией", при этом несет колоссальные потери, которые всячески старается скрыть.

Украинский генерал Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу" отмечал, что россияне ждут удобного момента в переговорах, дабы навязать Украине собственное видение окончания войны.

А спикером Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук пояснил, почему россия проиграет эту войну.