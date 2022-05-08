Станет окончательным поражением: военный эксперт назвал условие, по которому россияне проигрывают войну

Украинские военные уже работают над этим

В Украине на 64-й день войны находится около 65% боеспособного войска вооруженных сил россии. Если украинским военным удастся их разгромить, Кремлю больше не удастся восстановить силы и продолжать войну.

Такое мнение озвучил военный эксперт Олег Жданов в интервью Радио НВ.

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На вопрос журналиста о том, каким может быть окончательное поражение Кремля в войне с Украиной, Жданов ответил следующим образом:

"Это разгром боеспособной части Вооруженных сил РФ. В принципе, мы это делаем с первого дня войны. На сегодняшний день, если опираться на аналитические выводы западных экспертов, то в Украине находится 65% боеспособного войска ВС РФ. Если мы разгромим это войско (а еще будут же резервы – они будут пытаться восполнить потери), то тогда РФ не будет способна восстановить ту боеспособность, которая у нее была до начала этой военной кампании. Это будет считаться военным поражением".

Следует отметить, что уничтожать российскую армию на украинских землях помогают и сами россияне. Так, на Запорожском направлении российские оккупанты пустили в действие тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" и обстреляли из них собственные позиции.

Также мы писали, что 2 мая украинские военные ювелирно уничтожили два российских катера и даже показали видео их ликвидации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ВСУ ужесточили контрнаступательные действия в восточных областях страны. Силы обороны Украины к северо-востоку от Харькова давят врага и тот во время отступления подрывает мосты за собой.