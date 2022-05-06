Украина может полностью прекратить переговоры: Зеленский поставил условие россии

Дипломатические переговоры Украины и россии продвигаются сложно из-за нежелания страны-агрессора договариваться

Мирным переговорам Украины с россией придет конец, если российская сторона пойдет на убийство пленных украинцев — мирных жителей и военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений.

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Президент Украины отметил, что он имеет в виду тех пленных, которые могли бы быть освобождены.

"Если россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", — заявил Зеленский.

Напомним, что украинские власти предупреждали официальную Москву, что точку в переговорах также может поставить уничтожение украинского Мариуполя. После этого заявления российский кровавый диктатор Владимир Путин отказался от штурма завода "Азовсталь", где скрываются украинские военные и гражданские. Однако обещаний путина хватило ненадолго, и российские войска начали штурм мариупольского предприятия.

Кроме того, Владимир Зеленский считает, что зверства российских войск в Мариуполе и Буче еще более сузили возможность мирных переговоров с Кремлем.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мирного договора с россией быть не может, а начатое им военное вторжение может закончиться только капитуляцией Москвы.