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Украина может полностью прекратить переговоры: Зеленский поставил условие россии

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Зеленский поставил еще один ультиматум путину Новость обновлена 06 мая 2022, 18:33
Зеленский поставил еще один ультиматум путину

Дипломатические переговоры Украины и россии продвигаются сложно из-за нежелания страны-агрессора договариваться

Мирным переговорам Украины с россией придет конец, если российская сторона пойдет на убийство пленных украинцев — мирных жителей и военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Королевскому институту международных отношений.

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Президент Украины отметил, что он имеет в виду тех пленных, которые могли бы быть освобождены.

"Если россия убивает мирных жителей или военных, которые могли бы быть освобождены, мы не можем вести с ними дипломатические переговоры", — заявил Зеленский.

Напомним, что украинские власти предупреждали официальную Москву, что точку в переговорах также может поставить уничтожение украинского Мариуполя. После этого заявления российский кровавый диктатор Владимир Путин отказался от штурма завода "Азовсталь", где скрываются украинские военные и гражданские. Однако обещаний путина хватило ненадолго, и российские войска начали штурм мариупольского предприятия.

Кроме того, Владимир Зеленский считает, что зверства российских войск в Мариуполе и Буче еще более сузили возможность мирных переговоров с Кремлем.

А секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что мирного договора с россией быть не может, а начатое им военное вторжение может закончиться только капитуляцией Москвы.

Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Пленные #Владимир Зеленский
Зеленский поставил еще один ультиматум путину
Украина
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