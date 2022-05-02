Укр

Мирного договора не будет: Данилов назвал единственный документ, который подпишут Киев и москва

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Армия рф Новость обновлена 02 мая 2022, 22:50
Армия рф

В СНБО считают, что мирного договора между россией и Украиной не подпишут

Мирного договора с россией быть не может, а предпринятое нею военное вторжение может закончиться лишь капитуляцией москвы.

Такое мнение в эфире украинских телеканалов высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"С россией мы можем подписать только ее капитуляцию", — сказал он.

По его словам, он не слишком верит в какие-то международные гарантии безопасности для Украины, поэтому предлагает рассчитывать только на мощь украинского народа.

Данилов отметил, что не может представить, что творилось в голове у кровавого диктатора владимира путина, когда тот решил отдать приказ о начале военного вторжения, однако подчеркнул, что считает планы о намерении россиян захватить южную часть Украины до Приднестровья до 9 мая "неосуществимыми".

Однако он не стал давать прогноз о том, сколько еще будет длиться война

"Я не отношусь к тем людям, которые говорят, что война закончится в апреле или через неделю. Война – это очень сложное дело", — сказал Данилов.

Напомним, западные аналитики считают, что действия российской армии на территории Украины могут свидетельствовать о том, что оккупанты планируют удержать под своим контролем не только восточные области нашей страны, но и южные.

Теги:
#Украина #Россия #СНБО #Алексей Данилов
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