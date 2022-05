россия успешно наступает на одном направлении: карты боев в Украине

Украинские защитники героически сдерживают врага на нескольких направлениях

Пока на юге нашей страны россия активно проводит оккупационные мероприятия и пытается упрочнить свою власть: переименовывает, вводит рублевую зону, на востоке росармия продавливает позиции украинских военных к юго-западу, к Лиману. При этом многие войска рф застопорились на позициях, соответствующих линии разграничения с ОРДЛО до начала масштабного вторжения.

Как отметили аналитики The Institute for the Study of War, это свидетельствует о том, что кровавый диктатор владимир путин намерен сохранить контроль над оккупированными территориями на юге, а не только на Донбассе.

Эксперты также отметили удар украинской артиллерии под Изюмом по штабу российской армии. Высокопоставленный военный, начальник генштаба российской армии Валерий Герасимов был ранен (по другим данным его уже не было на месте), а другие высокопоставленные офицеры убиты.

Карта боевых действий в Украине на 2 мая

Мариуполь

С окруженного предприятия "Азовсталь" начали эвакуировать гражданское население в Запорожье. Массовых боевых столкновений не было.

Карта осады "Азовстали" на 2 мая

Донецкая и Луганская области

Обстрелы линии фронта продолжаются постоянно. Росармия сосредоточена на окончательном захвате Рубежного и Попасной, украинская сторона отметила, что позиции Сил обороны блокируются, чтобы не допустить маневра. Росвойска через Крымку и Александровку продвигаются в сторону Лимана, а также к Курахово через Еленовку и Новомихайловку.

Украинские оборонительные позиции на рубеже с ОРДЛО удерживают захватчиков, но они все же частично продвинулись на юго-запад в сторону Лимана. Предполагается, что они получили преимущество южнее и западнее Ямполя (15 км юго-восточнее Лимана).

Карта боевых действий на востоке Украины на 2 мая

Харьковская область,

Удар по штабу под Изюмом не только сделал "грузом 200" высокопоставленных офицеров армии рф, среди которых предположительно генерал-майор Андрей Симонов глава войск РЭБ Западного военного округа), начальник штаба ВДВ и другие, но и показал вероятные колебания власти рф из-за "стопора" этого направления. Эксперты считают, что рассматривается вариант переключения "вливаний" на лиманское направление — единственное более-менее успешное для россии.

Харьков и многие города области все еще под огнем. Важно отметить, что согласно заявлению Генштаба ВСУ, обстрелы ведутся также по позициям в окрестностях Уд и Прудянки севернее Харькова. Ранее ISW оценивал позиции украинских военных в более сжатом виде и внес изменения в карты.

Карта боев в Харьковской области на 2 мая

Южное направление

Больших наступлений не было, войска рф проводят перемещения. Если россия решит наступать на Николаев и Кривой Рог, это разделит ее силы и будет напоминать первоначальный провальный план вторжения, считают эксперты.

Карта боевых действий на юге Украины на 2 мая

Напряженная ситуация вокруг Приднестровья может означать как попытку к якобы захвату Одессы, так и привлечение украинских сил в регион.

Как ранее писал "Телеграф", в Тираспольском аэропорту заметили активность. Согласно обнародованным предположительным планам, россия может напасть на Молдову, высадив десант в Приднестровье. Названа и примерная дата — 9 мая.

Эта дата ранее фигурировала в российских источниках как сакральная, но по заявления главы МИД рф сергея лаврова, подгонять "спецоперацию" они не будут. Также он сделал ряд других странных заявлений, свидетельствующих об определенной смене целей россии.