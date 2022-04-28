"В Херсоне проблемы с туалетной бумагой?": сеть реагирует на "переход" региона на рубли

Оккупанты продолжают навязывать жителям юга Украины свои правила под дулом автомата

С начала мая Херсонщину, где накануне снова разогнали проукраинский митинг, хотят насильно перевести на расчет в российских рублях. Такие заявления прозвучали от местного коллаборанта, назначенного гауляйтером-"зампредом" непризнанной администрации со стороны российской армии Кирилла Стремоусова.

Информацию сообщили росСМИ, передает "Телеграф".

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Согласно заявлениям российских оккупантов, жителям области дадут четыре месяца на "переходной период". В это время якобы можно будет рассчитываться что гривной, что рублем. После этого для херсонцев хотят установить исключительно рублевую зону.

Подобные решения категорически противоречат изначальным заявлениям кровавого диктатора владимира путина о том, что оккупация Украины не входит в его планы. Об этом, к слову, сразу же напомнили многие пользователи сети, которым подобное решение захватчиков не пришлось по душе. Многие высмеивают такой переход, а некоторые откровенно не понимают, как в цивилизованном обществе подобное может допускаться.

Напомним, ранее мы рассказывали, что ночь с 27 на 28 апреля была весьма неспокойной во всех южных областях. Так, непосредственно в Херсоне были слышны сильные взрывы, а на подлете к Одессе сбили крылатую ракету.

Также мы писали о том, как на Херсонщине провалилась очередная попытка снять пропагандистский сюжет о "благодарных россиянам иностранцах".