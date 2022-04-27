В Херсоне проукраинский митинг разогнали газом и гранатами: видео
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В результате происшествия несколько пострадавших, среди них и пожилые люди
В среду, 27 апреля, в украинском Херсоне местные жители вышли на мирный митинг на площади Свободы, однако оккупанты разогнали людей, применив слезоточивый газ и свето-шумовые шашки. Четверо человек пострадали.
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Судя по кадрам на видео с места происшествия, херсонцы с национальной символикой на акции протеста скандировали "Херсон это Украина".
На втором видео, публикуемом в сети, виден распыленный над площадью газ.
Что касается граждан, пострадавших в результате разгона мирных херсонцев, то журналисты сообщают, что их количество достигло уже 4 человек:
- 71-летняя женщина с разрывом легкого и ожогами грудной клетки,
- 50-летний мужчина с открытым переломом ноги,
- два человека с химическими ожогами и носоглотки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в захваченном городском совете Херсона коллаборанты провели совещание, на котором назначили "председателей" оккупационных администраций городского совета и областной государственной администрации.
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