В Херсоне после обстрелов горел дом, а в Одесе "приземлили" ракету: итоги ночи на юге

Ночью в южных областях было весьма громко

В ночь с 27 на 28 апреля российские оккупанты вели постоянные обстрелы всех южных регионов Украины — особенно "громко" было на Херсонщине и Николаевщине. В Одессе же система ПВО распознали и уничтожили на подлете беспилотник врага.

"Телеграф" собрал воедино информацию из разных источников, чтобы рассказать о ситуации в регионе.

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Херсон

С наступлением темноты на Херсонщине началась особая боевая активность — регулярно доносились взрывы, при чем, за свидетельствами жителей областного центра, ближе и громче, чем обычно.

Около полуночи многие херсонцы смогли заснять яркую вспышку в небе, которая, вероятней всего, была работой системы ПВО — не исключено, что вражеской. Осколки сбитой ракеты попали в жилой дом, из-за чего в нем вспыхнул пожар. Однако возгорание удалось весьма оперативно погасить.

Взрывы в Херсоне 28 апреля. Фото Константин Рыженко

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РосСМИ сразу же разнесли информацию о том, что обстрел Херсона якобы велся со стороны ВСУ, а для этого использовались "минимум две ракеты "Точка-У" и несколько "Ураганов". Судя по местным Telegram-каналам, данные российских пропагандистских источников херсонцы не воспринимают всерьез. Более того — есть свидетельства жителей, будто бы обстрелы велись из жилых кварталов города.

А вот что интересно, так это то, что после взрыва у некоторых местных перестало ловить российские телеканалы. Сообщается, что обломки сбитой ракеты могли повредить антенны на телевышке.

К трем ночи в Херсоне снова фиксировались взрывы, но не такие интенсивные.

Одесса

В Одессе враг также активизировался ближе к средине ночи. Жители многих районов города слышали очень громкий взрыв, который напугал многих по нескольким причинам. Во-первых, в регионе даже не была объявлена тревога, во-вторых, еще жива память о последних "прилетах" российских снарядов, которые унесли несколько жизней мирных одесситов.

Вскоре в ОК "Юг" отчитались, что над морем было ликвидировано очередной беспилотник россиян. Его направили в сторону Одессу для сбора разведданных, однако операцию быстро пресекли украинские защитники.

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Николаев

Николаев обстреливался в одно время с Херсоном. Более того — некоторые херсонцы отмечали, что как минимум три "отлета" было зафиксировано именно со стороны их региона.

О взрывах сообщали как жители областного центра, так и других населенных пунктов.

Как в целом обстоит ситуация на южном фронте, можно узнать, посмотрев последние карты боев в Украине. Россияне пытаются улучшить свою тактическое положение по направлению к Николаеву, однако ВСУ дают этому ярый отпор.

Также накануне днем оккупанты повторно обстреляли мост на Одесчине, который является одним из главных транспортных узлов региона.