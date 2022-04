Оккупанты активничают на двух направлениях: свежая карта боев в Украине от британской разведки

ВСУ бьют врага и на Востоке, и на Юге.

Во среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф британская разведка показала свежую карту боев в Украине.

Соответствующий пост Министерство обороны Великобритании опубликовало на своей странице в Twitter.

По данным британской разведки, линия фронта по сравнению с 26 апрелем практически не изменилась.

Карта боев в Украине за 27 апреля

Карта боев в Украине за 26 апреля

Наибольшая активность группировки оккупационных войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает наносить авиационные удары и поражать артиллерией инфраструктуру Харькова.

На Изюмском направлении подразделения из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск проводят наступательные действия в направлении Барвенкового. Противник овладел северо-восточной окраиной населенного пункта Великая Камышеваха, а также взял под контроль населенный пункт Заводы.

На Донецком направлении подразделения врага ведут активные действия практически вдоль всей линии столкновения. Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль Попасной, Рубежного и развития наступления на Лиман, Северодонецк и Славянск.

Карта боевых действий на Донбассе

На Лиманском направлении противник установил контроль над населенным пунктом Заречное, совершал штурмовые действия в районе населенного пункта Ямполь.

На Северодонецком направлении захватчики установили контроль над населенным пунктом Новотошковское, ведут наступление в направлении населенных пунктов Нижнее и Орехово.

На Мариупольском направлении враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь".

На Южнобужском и Таврическом направлениях противник использует имеющиеся силы и средства для сосредоточения основных усилий на удержании ранее занятых рубежей и огневого влияния на позиции наших войск. На Николаевском, Криворожском и Запорожском направлениях враг пытается улучшить свое тактическое положение.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Попытка россиян наступать со стороны Приднестровья - досадное самоубийство. Но есть второй сценарий Эксперт-международник и бывший командир одной из рот "Айдара" Евгений Дикий специально для "Телеграфа" проанализировал, чего ждать Украине от обострения на Приднестровье

Ранее в сети появились более подробные карты боевых действий в Украине от The Institute for the Study of War.

Напомним, кровавый диктатор владимир путин вновь намекнул на ядерный удар.