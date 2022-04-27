Война – день 63: ВСУ контратакуют несмотря на давление оккупантов, путин заговорил о переговорах

Оперативно о главном за 26 апреля

Украина 63-й день противостоит российскому вторжению. Не прекращаются ракетные и артиллерийские обстрелы украинских городов и объектов инфраструктуры, а на временно оккупированных россиянами территориях идет беззаконие и попытки легитимизировать фейковую власть из числа коллаборантов. Между тем украинские военные не только бьют пытающихся атаковать россиян и подбивают их "аналогов_нет" военную технику, но и сами переходят в контрнаступление. Тем временем десятки стран мира продолжают оказывать военную и финансовую поддержку Украине, а США и Великобритания заявили о том, что в их видении Украина вернет оккупированные россией Донбасс и Крым. А в самой россии внезапно диктатор путин заговорил о мирных переговорах с Украиной.

В этом материале "Телеграф" информирует о важнейших событиях в Украине и мире за 27 апреля. Оперативная информация также доступна в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 За сутки 26 апреля подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск ВСУ поразили по меньшей мере семь воздушных целей:

1 самолет (Су-25);

1 вертолет (Ка-52);

2 крылатые ракеты;

3 БпЛА ОТР (предположительно "Орлан-10").

Напомним, что информация за 24 апреля доступна в трансляции: "Война — день 60: Украина борется уже два месяца, а оккупанты продолжают обстреливать мирные города".

События российско-украинской войны за 25 апреля в материале: "Война — день 61: россияне готовят ракетами по всей Украине и готовят провокацию в Мариуполе".

А о ситуации в стране за 26 апреля можно прочесть в новости: "Война – день 62: россияне давят на Донбассе, а Украина запасается новейшим вооружением".