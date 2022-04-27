Европа отменяет пошлины и квоты для украинских товаров: о чем рассказал Зеленский

В ЕС заинтересованы в украинском рынке.

В среду, 27 апреля, на 63-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Европейская комиссия согласилась убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что данное решение ЕС пойдет на пользу не только Украине, но и странам Запада, ведь украинский экспорт поможет стабилизировать продовольственные рынки. Также Зеленский поблагодарил главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за это решение.

"Именно сейчас это позволит сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство. Но следует рассматривать это решение не только в украинском контексте. Достаточный объем экспорта нашей продукции на европейский и глобальный рынки будет являться весомым антикризисным инструментом. Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис. Чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынки. Следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам. Жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции", — заявил Зеленский.

Также президент Украины анонсировал и другие решения для либерализации украинского экспорта.

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Ранее сообщалось, что Великобритания также поддержит украинских производителей, отменив пошлины на год.

Напомним, 24 апреля Зеленский обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном гарантии безопасности Украины и поставки оружия.