Укр

Зеленский предупредил россиян о последствиях назначения фейковых "властей" оккупантами

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Владимир Зеленский Новость обновлена 26 апреля 2022, 23:02
Владимир Зеленский

Платить за действия кремля придется и обычным россиянам

Российские оккупационные силы на временно неподконтрольных территориях Украины пытаются назначать "новую власть", однако это приведет лишь к дальнейшей изоляции россии от мира.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

По его словам, в Херсоне и части Запорожской области россияне меняют флаги и показывают каких-то "самоубийц" в роли коллаборантов.

"А что это дает россии? Только новые потери. Будет новый санкционный пакет от Евросоюза. Будет еще больше ограничений для торговли", — сказал Зеленский.

По его словам большая часть стран мира "неизбежно" откажется от российской нефти и других энергоносителей, а сотрудничать с "Росатомом" не захочет ни одна адекватная страна.

"Большинству россиян придется заплатить бедностью за агрессивную политику их государства", — сказал Зеленский и добавил, что каждый военный преступник и коллаборант будет установлен, найден и притянут к ответственности.

Как сообщалось ранее, 25 апреля российские военные ворвались в здание горсовета Херсона и выгнали оттуда всех находившихся там людей. 26 апреля стало известно, что оккупанты назначили своих "глав" горсовета и ОГА. Так на пост "председателя" Херсонской ОГА был назначен экс-нардеп "Партии регионов" и бывший мэр города Владимир Сальдо, а "главой" городской администрации Александр Кобец

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#Украина #Россия #Владимир Зеленский
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