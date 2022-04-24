Зеленский и Джонсон обсудили гарантии безопасности Украины и поставки оружия: подробности

Лидеры стран обсудили финансовую, военную и политическую помощь, оказываемую Великобританией Украине

Гарантии безопасности Украины, а также противодействие российской агрессии были темами переговоров президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в минувшую субботу.

Как сообщил в своем аккаунте в Твиттер Зеленский, он рассказал Джонсону о противодействии агрессии россии, а также о ситуации в Мариуполе.

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"Поблагодарил за важную и весомую оборонную поддержку, макрофинансовую помощь", — написал президент Украины.

Он также сообщил, что стороны "обсудили гарантии безопасности Украины".

В свою очередь более подробно о разговоре Джонсона и Зеленского сообщили в пресс-службе британского премьера.

"Президент Зеленский проинформировал премьер-министра о ситуации на Донбассе. Оба лидера осудили продолжающиеся атаки российских войск на гражданские объекты, в том числе в Мариуполе, Одессе и Львове. В преддверии встреч генерального секретаря ООН с президентом Зеленским и президентом Путиным на следующей неделе оба лидера согласились с важностью установления режима прекращения огня и гуманитарного коридора, чтобы гражданские лица могли покинуть Мариуполь", — говорится в сообщении.

Джонсон заявил Зеленскому, что россия будет привлечена к ответственности за свои действия и что правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений.

"Он также проинформировал президента о новых санкциях Великобритании против военнослужащих россии и подтвердил, что Великобритания вновь откроет свое посольство в Киеве на следующей неделе, демонстрируя нашу поддержку и солидарность с украинским народом", — говорится в сообщении.

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Касательно гарантий безопасности, то как сообщает пресс-служба британского правительства, стороны обсудили то, "как Великобритания будет работать с партнерами над выработкой долгосрочного решения безопасности для Украины, а премьер-министр отметил переговоры, которые ведутся с международными партнерами для предоставления дальнейшей финансовой поддержки, в том числе на встрече министров финансов G7 в прошлую среду".

Джонсон подтвердил, что Великобритания предоставляет дополнительную оборонительную военную помощь, включая защищенные мобильные транспортные средства, беспилотники и противотанковое оружие.

"Президент Зеленский поблагодарил премьер-министра за обучение украинских военнослужащих, которое сейчас проходит в Великобритании", — говорится в сообщении.

В заключение Джонсон подтвердил непоколебимую поддержку Великобританией народа Украины и обязался продолжать работу с международными партнерами для оказания помощи, необходимой для защиты Украины.

Как сообщалось, ранее Борис Джонсон выразил убеждение, что мирные переговоры между Украиной и рф ничего не дадут, поскольку путин ведет себя как крокодил.