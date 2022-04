Украина контратакует и на востоке, и на юге: свежие карты боев

Росвойска продолжают попытки наступления по всей линии фронта, особое внимание уделяя востоку

В понедельник в Украине россия продолжала наносить удары высокоточными ракетами по железнодорожной и другой инфраструктуре. Количество ударов было высоким для одного дня, но у россии уже чуть более чем на 2\3 использованы запасы высокоточных ракет. Тем временем на линии фронта у защитников Украины есть определенные успехи.

Согласно данным аналитиков The Institute for the Study of War, и на востоке и на юге страны украинские военные успешно контратакуют армию россии.

Территории удалось освободить севернее Херсона и западнее Изюма. Каждый участок фронта хоть и не отметился массовым контрнаступлением, но несет в себе важную задачу — не дать обойти украинские позиции на востоке, а на юге — мешают выйти к границам Херсонской области и, вероятно, сдерживает часть росармии на месте.

Карта боевых действий в Украине на 26 апреля

Мариуполь

Россияне продолжают обстреливать предприятие "Азовсталь", на котором находятся украинские защитники и мирные граждане. Исследователи отмечают, что штурм продолжился, несмотря на принятое ранее решение о попытке заморить их голодом.

Бои в Мариуполе - кольцо вокруг "Азовстали" сжимается

Донецкая и Луганская области

Линия фронта обстреливалась полностью — идут столкновения. За сутки существенных изменений не произошло. Ожидается, что наступление продолжится к юго-востоку от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка (вероятно, через Авдеевку).

Карта боев на Донбассе на 26 апреля

Харьковская область

Росармия пыталась безуспешно выдвинуться в сторону Барвенково и Славянска от Изюма в южном направлении. В 20 километрах от города украинские войска вытеснили оккупантов из Завод. Такое сопротивление мешает российским войскам сделать тактическое окружение сил на востоке. Харьков продолжает быть в частичной осаде и под обстрелом.

Карта боев в Харьковской области на 26 апреля

Южное направление

Усилия россии по захвату Херсонской области, попытки атак на север и запад, срываются украинскими контратаками. За последние несколько суток ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов, согласно информации Генштаба. Исследователи считают, что контратаки украинских защитников могли сорвать подготовку росармии к наступлению.

Карта боев в Херсонской области на 26 апреля

Ранее "Телеграф" уже писал, что согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, удалось освободить 931 населенный пункт от захватничества оккупантов.

Тем временем под гнетом российских солдат остаются большие территории на востоке и юге Украины — в начале марта был захвачен Херсон. В городе нет работы, проблема с продуктами, российские солдаты "кошмарят" местных жителей. Уехать из оккупации — почти невозможно.