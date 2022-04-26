Украина контратакует и на востоке, и на юге: свежие карты боев
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Росвойска продолжают попытки наступления по всей линии фронта, особое внимание уделяя востоку
В понедельник в Украине россия продолжала наносить удары высокоточными ракетами по железнодорожной и другой инфраструктуре. Количество ударов было высоким для одного дня, но у россии уже чуть более чем на 2\3 использованы запасы высокоточных ракет. Тем временем на линии фронта у защитников Украины есть определенные успехи.
Согласно данным аналитиков The Institute for the Study of War, и на востоке и на юге страны украинские военные успешно контратакуют армию россии.
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Территории удалось освободить севернее Херсона и западнее Изюма. Каждый участок фронта хоть и не отметился массовым контрнаступлением, но несет в себе важную задачу — не дать обойти украинские позиции на востоке, а на юге — мешают выйти к границам Херсонской области и, вероятно, сдерживает часть росармии на месте.
Мариуполь
Россияне продолжают обстреливать предприятие "Азовсталь", на котором находятся украинские защитники и мирные граждане. Исследователи отмечают, что штурм продолжился, несмотря на принятое ранее решение о попытке заморить их голодом.
Донецкая и Луганская области
Линия фронта обстреливалась полностью — идут столкновения. За сутки существенных изменений не произошло. Ожидается, что наступление продолжится к юго-востоку от Изюма, на запад от Кременной и Попасной и на север от Донецка (вероятно, через Авдеевку).
Харьковская область
Росармия пыталась безуспешно выдвинуться в сторону Барвенково и Славянска от Изюма в южном направлении. В 20 километрах от города украинские войска вытеснили оккупантов из Завод. Такое сопротивление мешает российским войскам сделать тактическое окружение сил на востоке. Харьков продолжает быть в частичной осаде и под обстрелом.
Южное направление
Усилия россии по захвату Херсонской области, попытки атак на север и запад, срываются украинскими контратаками. За последние несколько суток ВСУ удалось освободить несколько населенных пунктов, согласно информации Генштаба. Исследователи считают, что контратаки украинских защитников могли сорвать подготовку росармии к наступлению.
Ранее "Телеграф" уже писал, что согласно словам президента Украины Владимира Зеленского, удалось освободить 931 населенный пункт от захватничества оккупантов.
Тем временем под гнетом российских солдат остаются большие территории на востоке и юге Украины — в начале марта был захвачен Херсон. В городе нет работы, проблема с продуктами, российские солдаты "кошмарят" местных жителей. Уехать из оккупации — почти невозможно.