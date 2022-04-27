У Зеленского тонко объяснили взрывы в россии: Карма и божественное вмешательство

Подоляк намекнул россиянам, что "производственные казусы" в Белгороде и Брянске — это "карма" за убийства украинских детей

Белгородская, Воронежская, Курская области российской федерации, где местные жители в очередной раз слышали серию взрывов и видели несколько пожаров на территориях стратегических объектов, теперь начинают активно изучать такие понятия как "демилитаризация" и "разоружение".

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Об этом в среду, 27 апреля, в своем телеграмме-канале написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, добавив, что причины взрывов в россии могут быть совершенно разными: от кармы и вплоть до "божественного вмешательства".

По его словам, карма — штука жестокая, поэтому за массовые атаки на другую страну и убийства мирного населения рано или поздно россиянам придется отвечать.

"При такой интенсивности и объеме российского военного вторжения в Украину отсидеться не удастся. И потому разоружение белгородско-воронежских складов убийц абсолютно естественный процесс. Карма – штука жестокая", — говорится в тексте публикации.

Также Подоляк добавил, что причинами разрушения военной инфраструктуры приграничных областей российской федерации могут быть совершенно разные.

"Причины могут быть разными... Вплоть до... божественного вмешательства в дела грешников, которые на Страстную неделю массово убивали людей в украинском Мариуполе", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после серии взрывов, произошедших в Брянске 25 апреля на территории нефтебаза, произошел мощный пожар. Украинская разведка уже сообщала о возможности провокаций на территории россии с целью обвинить Украину.